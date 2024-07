Nhiều cảng ở Hải Phòng dừng tiếp nhận hàng vì bão

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 2, một số cảng ở Hải Phòng thông báo dừng tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa từ hôm nay (23/7) cho đến khi có thông báo lại.

Thông tin từ Công ty TNHH cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng cho biết, do bão số 2 diễn biến phức tạp, thời tiết tại cảng đang mưa to, gió giật mạnh. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, đơn vị tạm dừng tiếp nhận, xử lý hàng hóa từ 0 giờ ngày 23/7 đến khi có thông báo mới nhất.

Cảng Nam Đình Vũ cũng thông báo tạm dừng khai thác từ 6 giờ hôm nay và khuyến cáo trong thời gian này, khách hàng không vận chuyển hàng đến cảng để đảm bảo an toàn.

Một số cảng khác của Hải Phòng như Tân Vũ, Chùa Vẽ vẫn hoạt động bình thường do không nằm trong khu vực chịu tác động lớn của gió bão.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết đã yêu cầu các doanh nghiệp quản lý khai thác cảng và doanh nghiệp liên quan triển khai phương án phòng chống bão số 2, tập trung chuyển hàng, giải phóng tàu nhanh nhất có thể.

Các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và ảnh hưởng của bão trên để chủ động chỉ đạo và ứng phó kịp thời, lệnh cho các tàu thuyền tại các khu neo đậu dừng làm hàng và di chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn. Căn cứ tình hình thực tế, không cấp phép cho tàu thuyền rời cảng hành trình qua khu vực có bão.

Liên quan đến thủ tục hàng hóa, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đã có yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai đầy đủ các phương án phòng, chống bão theo quy định. Do trên địa bàn vẫn có một số cảng hoạt động, Cục Hải quan Hải Phòng vẫn đảm bảo giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định.