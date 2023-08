Nhân viên trung tâm pháp y bị tố chặn xe chở thi thể về quê, yêu cầu dùng xe dịch vụ

TPO - “Gia đình nạn nhân gọi xe cứu thương do các mạnh thường quân hỗ trợ tới chở thi thể về thì người đàn ông này đóng cửa trung tâm pháp y lại, không cho xe vào. Người này nói tới đây thì phải dùng dịch vụ xe tại đây”…

Anh Trần Hoàng Hà (quê Hải Dương), người nhà nạn nhân B.T.H. gặp tai nạn với xe tải, tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp (TP Đà Nẵng) chia sẻ với Tiền Phong ngày 8/8.

Anh cho hay ngay sau khi nhận hung tin, gia đình anh lập tức thu xếp vào Đà Nẵng trong ngày 7/8. Hơn 20g tối cùng ngày, gia đình anh có mặt tại Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Lúc này có một người đàn ông làm việc tại trung tâm yêu cầu gia đình đóng 14 triệu tiền chi phí khám nghiệm tử thi. Số tiền này được chuyển vào tài khoản mang tên Lê Viết Dũng.

“Lúc đó bối rối nên nghe bảo chuyển thì gia đình tôi chuyển. Cũng không có hóa đơn hay giấy tờ gì cả. Vậy số tiền đó là mức phí chung hay căn cứ trên cơ sở nào để thu của người nhà nạn nhân?”, anh Hà thắc mắc.

Sau khi đóng tiền, gia đình nạn nhân gọi xe cứu thương do các mạnh thường quân hỗ trợ tới chở thi thể về thì người đàn ông này đóng cửa trung tâm pháp y lại, không cho xe vào. Người này nói tới đây thì phải dùng dịch vụ xe tại đây, xe ngoài cấm không cho vào. Quá vô lý và bức xúc nên nhiều người đã quay clip lại và gọi báo công an. “Khi công an có mặt, có một bác sĩ tới yêu cầu người đàn ông kia mở cửa thì xe mới được vào chở thi thể về quê Hải Dương”, anh Hà kể lại và cho biết thêm, ngay khi người nhà mới tới trung tâm, người này đã báo chi phí xe cứu thương về Hải Dương là 16 triệu đồng.

Trao đổi với Tiền phong, BS. Hoàng Việt Thắng, Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng xác nhận vụ việc xảy ra tại đơn vị.

BS. Thắng cho hay, sau vụ tai nạn sáng 7/8, thi thể nạn nhân được đưa về trung tâm để khám nghiệm. Khoảng 21h30 thì hoàn tất khám nghiệm và tiến hành các khâu cuối cùng để bàn giao thi thể. Nhân viên của trung tâm có gọi giúp xe cấp cứu để đưa thi thể về quê, với mức phí được báo 16 triệu. Trong lúc này người nhà cũng liên hệ được xe hỗ trợ.

“Xe cứu thương 0 đồng tới trung tâm lúc các thầy chùa đang cúng và khâm liệm nên ông Dũng (nhân viên trung tâm) không cho vào. Đây là cách xử sự sai, gây bức xúc cho gia đình nạn nhân. Chúng tôi nhận nhiều câu hỏi có hay không việc trung tâm bảo kê cho xe cứu thương dịch vụ, thì xin khẳng định là không”, BS. Thắng khẳng định.

BS. Thắng nói thêm, ngay sau khi người nhà phản ứng, ông đã yêu cầu ông Dũng mở cửa, để xe cứu thương 0 đồng vào. Theo ông Thắng, đây là sự việc đáng tiếc, ảnh hưởng đến gia đình nạn nhân, nhất là trong lúc đau buồn.

Riêng việc gia đình đóng 14 triệu “chi phí khám nghiệm tử thi”, người nhận tiền cũng là ông Dũng. BS. Thắng chia sẻ, phía nhà xe gây tai nạn mong muốn khâu may, tắm rửa… thi thể sau vụ tai nạn, với tâm nguyện muốn giảm phần nào đau đớn cho gia đình nạn nhân nên trung tâm thực hiện. Số tiền này phía nhà xe sẽ chi trả chứ không phải người nhà nạn nhân. “Chúng tôi sẽ xác minh, làm rõ lại việc này”, BS. Thắng nói.

Đến trưa nay, thi thể nạn nhân B.T.H. đã được đưa về quê nhà Hải Dương. Anh Hà mong muốn sự việc được xác minh, xử lý.

Trước đó, khoảng 10h sáng 7/8, xe tải BKS 43C – 151.97 chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, khi đến nút giao với đường Nguyễn Văn Thoại thì rẽ phải và đâm vào xe máy do chị B.T.H. điều khiển. Chị H. tử vong tại chỗ.