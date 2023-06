Nhân viên bảo vệ rừng liên tục bị đe dọa, tấn công

“Chạy vào trạm bảo vệ rừng vẫn bị đánh”?

Chiều 7/6, lãnh đạo Cty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, một nhân viên bảo vệ rừng của đơn vị bị tấn công, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Đó là ông Trần Hồng Minh- nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) thuộc tiểu khu 547a.

Theo một văn bản báo cáo của Cty, trước đó, khoảng 15h ngày 2/6, ông Minh đang ở trạm thì người đàn ông tên T cùng 3 người khác (ở buôn H’mông, xã Ea Kiết), mang theo hung khí đến hỏi “sáng có đi làm không”. Ông Minh chưa biết chuyện gì thì người này chửi bới, đe dọa lấy mạng rồi rời đi.

Ông Minh lập tức gọi điện báo sự việc cho cấp trên, đồng thời chở vợ Nguyễn Thị Bích H. đi qua Trạm QLBVR số 3. Trên đường đi, vợ chồng ông Minh bị nhóm người của ông T (khoảng 30 người) đuổi theo, chặn đường, đạp đổ xe rồi lao vào đánh đấm, chửi bới mặc cho 2 người van xin. Sau đó, vợ chồng ông Minh bỏ chạy vào trạm để trốn nhưng nhóm người vẫn đuổi theo vào trong trạm tiếp tục đánh đấm, đe dọa, bắt ông Minh quỳ xin.

Theo lãnh đạo Cty, sức khỏe ông Minh vẫn chưa bình phục và có dấu hiệu trở nặng, có thời điểm phải thở ô-xy. Kết quả xác định ban đầu, các đối tượng đã đập phá 2 xe máy, cửa kính và một số vật dụng tại Trạm QLBVR số 3.

Lãnh đạo Cty này cho biết thêm, thời gian qua, trên địa bàn Lâm phần Lâm trường Buôn Ja Wầm (thuộc Cty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm) quản lý, tình trạng người dân vào rừng xâm chiếm đất rừng, trồng cây hoa màu và cây công nghiệp trái phép trên đất lâm nghiệp hết sức phức tạp.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, tình trạng chặt phá rừng trên địa bàn tỉnh đang rất nóng. Nguyên nhân do nhóm người di cư tự do sinh sống và canh tác, dẫn đến tình trạng chặt phá rừng để làm nương rẫy. Sở đã cử người trực tiếp xuống địa phương nắm bắt, phối hợp các đơn vị liên quan và UBND huyện Đắk G’long để xử lý các điểm nóng; đồng thời, đề nghị công an điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật.