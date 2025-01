Nhạc Việt có tên album chẳng giống ai

TPO - Mỹ nam Đảo thiên đường Hà An Huy ra đĩa đơn mới. Anh vừa sáng tác vừa hợp tác với các nhà sản xuất uy tín tới từ Hàn Quốc.

Ấn tượng của Hà An Huy trong Đảo thiên đường là hình ảnh một "anh chàng thư giãn" cùng lối chơi nhẹ nhàng, hòa đồng. Dù ra về sớm, nam ca sĩ cho biết những trải nghiệm đáng nhớ tại nơi đây đã trở thành chất liệu để anh mang vào đĩa đơn mới N| của mình.

Về lý do đặt cho Ep (đĩa đơn) cái tên khá lạ là "N|" Hà An Huy giải thích: "N| là logo mà tôi đảo ngược lại từ từ IN. IN trong tiếng Anh vừa có nghĩa là 'chào đón' hoặc 'trong'. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi muốn chào đón mọi người đến với thế giới âm nhạc đặc biệt trong EP lần này.

"Còn chữ N là tóm tắt cho EP lần này. Những đường nét lên xuống của chữ N cũng chính là sự ẩn dụ cho các giai đoạn lên xuống trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Ví dụ như giai đoạn 2022 là nét đi lên khi tôi đăng quang Big Song Big Deal, sau đó là nét đi xuống vì tôi loay hoay trong sự nghiệp. Đến năm 2023, tôi thăng hoa tại Vietnam Idol thì cái nét nó lại đi lên", Hà An Huy tâm sự.

Mỗi bài hát mang màu sắc riêng, dẫn dắt người nghe từ sự vui tươi, rộn ràng đến những khoảng lặng sâu lắng và khép lại bằng sự náo nhiệt, bùng nổ.

Không muốn "đóng khung" bản thân trong màu sắc duy nhất, nam ca sĩ thể hiện sự đa dạng và phá cách trong EP lần này.

Sản phẩm âm nhạc mới gồm 7 ca khúc: I Miss You, Vắng em, Sieulieuphieu, Anhuyungdung, Pingpong, Ngã hai đường, Follow Up. Trong đó, I Miss You và Vắng em từng xuất hiện trong chương trình hẹn hò đình đám thời gian qua là Đảo thiên đường. Còn Follow Up cũng được khán giả yêu thích khi trở thành ca khúc chủ đề cho chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2024. Đây là thể nghiệm âm nhạc mới mẻ và được Hà An Huy viết riêng cho chương trình.

Nói về trải nghiệm làm việc với ê-kíp Hàn Quốc, Hà An Huy cho biết: “Lần đầu tôi được làm việc với đội ngũ toàn người nước ngoài, lại còn là ê-kíp Hàn Quốc. Như mọi người đã biết thì Hàn Quốc là một đất nước có ngành công nghiệp âm nhạc hàng đầu châu Á, thế nên tôi thấy vinh dự”. Ngoài ra, Hà An Huy cũng tiết lộ có 2 ca khúc trong EP đang được lên kế hoạch để phát hành thêm phiên bản tiếng Hàn trong thời gian tới.

Hà An Huy xuất thân từ gia đình nghệ thuật. Mẹ anh là nghệ sĩ chèo Minh Phương, một cái tên quen thuộc trong làng chèo Việt Nam. Bà ngoại anh, NSƯT Thúy Mơ, cũng là nghệ sĩ chèo gạo cội. Chính vì thế, ngay từ nhỏ, Hà An Huy đã được tiếp xúc với âm nhạc và nghệ thuật một cách tự nhiên.

Mặc dù lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hà An Huy lại chọn cho mình con đường riêng, đó là âm nhạc hiện đại. Anh đã tham gia nhiều cuộc thi ca hát và đều đạt được thành tích đáng kể như quán quân Big Song Big Deal và Vietnam Idol 2023.