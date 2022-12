Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt tác phẩm đầu tiên có bối cảnh ở châu Âu

TPO - Ngày 23/12, nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh đã tổ chức ra mắt tác phẩm mới nhất của ông mang tên “Những người hàng xóm". Đây là cuốn sách được nhà văn lấy bối cảnh ở châu Âu.

Nguyễn Nhật Ánh cho biết ông viết cuốn sách này sau chuyến du lịch hai tháng ở đất nước Bỉ - nơi con gái duy nhất của nhà văn lấy chồng và định cư. Đây không phải là lần đầu nhà văn xuất ngoại, nhưng thời gian trải nghiệm hơn 2 tháng ở vùng đất mới đã cho nhà văn những cảm xúc đặc biệt để ông thai nghén tác phẩm.

Mang tên Những người hàng xóm, tác phẩm được lồng ghép nhiều câu chuyện khác nhau với các lát cắt về sự cảm nhận đời sống, văn hóa và du lịch ở châu Âu. Những người hàng xóm bao gồm nhiều tuyến nhân vật như một chàng trai mới kết hôn rất yêu vợ và có sở thích viết văn, một ông họa sĩ già thường hoài niệm về người vợ quá cố, mối tình nở muộn của cô gái làm nghề dẫn chương trình truyền hình và thông qua đó, nhà văn kể lại cuộc sống khám phá, hòa mình với những trải nghiệm mới mẻ, thú vị trên xứ người.

Nguyễn Nhật Ánh tâm sự đây là lần đầu tiên ông viết về người nước ngoài và cảm thấy viết về những nhân vật người nước ngoài khó hơn người Việt. Khi viết Mắt biếc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh... Nguyễn Nhật Ánh thoải mái lồng cảm quan cá nhân vào câu chữ vì đồng điệu với nhân vật. Nhưng ở Những người hàng xóm, ông phải tiết chế cảm xúc để làm dày thông tin, bớt đi nhiều tính từ, trạng từ trong lời văn thể hiện. Ngoài ra, nhà văn cũng khéo léo đưa vào những câu thơ để thay cho cảm xúc của mình.

Theo đại diện NXB Trẻ - nơi phát hành cuốn sách Những người hàng xóm, cuốn sách sẽ được in lần đầu với số lượng 80.000 bản, trong đó có 20.000 bản in bìa cứng, minh họa màu có giá 200.000 đồng, 60.000 bản in bìa mềm có giá 110.000 đồng. Vào sáng ngày 24/12 cuốn sách sẽ chính thức ra mắt bạn đọc trong cả nước.

Nhân dịp này, người mua sách sẽ nhận được postcard do chính nhà văn viết những lời chúc phúc dành cho bạn đọc nhân dịp Giáng sinh. Vào ngày 25/12, nhà văn sẽ có mặt tại Hà Nội để tặng chữ ký cho bạn đọc.

Cũng nhân dịp ra mắt cuốn sách mới, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng Nhà xuất bản Trẻ sẽ trao tặng 10 tủ sách với các tác phẩm của ông dành cho các mái ấm, nhà mở tại Hà Nội và TPHCM.