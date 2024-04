Nha Trang tròn 100 năm xây dựng và phát triển

TPO - Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Nha Trang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử. Sau ngày giải phóng, bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nha Trang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Khánh Hòa, là đô thị năng động, cửa ngõ của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Ngày 2/4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng dự Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh (2009 - 2024).

Đọc diễn văn lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang, ông Hồ Văn Mừng - Bí thư Thành ủy Nha Trang, cho biết: Thành phố Nha Trang xác định sẽ xây dựng, phát triển thành phố phồn vinh, văn minh, hạnh phúc theo hướng “chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh” trên cơ sở phát huy tối đa các giá trị văn hóa, con người Nha Trang. Đây vừa là mục tiêu chiến lược, là động lực mạnh mẽ, đồng thời cũng là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nha Trang thời gian tới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nha Trang đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của tỉnh Khánh Hòa.

Nhằm hướng đến xây dựng thành phố Nha Trang ngày càng xanh, giàu mạnh, hiện đại, văn minh, cuộc sống nhân dân ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm là đô thị loại I, đô thị hạt nhân của tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố Nha Trang cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tận dụng và phát huy các cơ chế chính sách đột phá, đặc thù về đất đai, tài chính đã được Quốc hội phê duyệt; xây dựng, phát triển chính quyền số và triển khai các dịch vụ hành chính công, trực tuyến.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Đảng bộ và chính quyền thành phố Nha Trang cần có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm xây dựng Nha Trang thành thành phố 6 tiên phong: Tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Tiên phong phát triển đô thị theo định hướng thông minh, bản sắc và kết nối quốc tế; Tiên phong trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Tiên phong trong cung cấp sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch biển, đảo; Tiên phong trong xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện hiệu quả đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài; Tiên phong trong bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung triển khai Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng thông tin, hạ tầng số, xây dựng TP Nha Trang theo mô hình đô thị thông minh hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Thành phố cũng cần phải tập trung phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí đẳng cấp quốc tế thu hút du khách trong và ngoài nước; chú trọng đầu tư các trung tâm văn hóa - nghệ thuật đa năng phục vụ nhân dân và du khách; chuyển đổi xanh trong hoạt động du lịch để tạo đột phá về phương thức quản lý, điều hành hoạt động du lịch; huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ du lịch biển chất lượng cao để đưa thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch quốc tế.

“Thành phố Nha Trang cần tổ chức không gian phát triển khoa học hợp lý trong quá trình triển khai quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành khai thác không gian ngầm, chiều cao, không gian biển. Đặc biệt, thành phố cần đảm bảo quỹ đất cho không gian xanh, không gian văn hóa, công cộng, giáo dục, đào tạo, y tế, hệ thống an sinh, đồng bộ cho mọi người dân. Sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên biển, chuyển đổi mô hình kinh tế xanh, kinh tế tri thức kinh tế số trong đó, phấn đấu kinh tế số chiếm trên 30% GDP vào năm 2030. Nha Trang cũng cần lưu ý rút ra các bài học kinh nghiệm từ 100 năm phát triển của mình và từ các thành phố khác trong bối cảnh nhiều thách thức đặt ra về phát triển quy hoạch, cần hài hòa những giá trị lịch sử, văn hóa thiên nhiên tươi đẹp cho đời sau”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đã trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố cần tập trung thực hiện thời gian tới, nhất là trong việc triển khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Nha Trang sẽ cùng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp, quyết tâm tận dụng tốt mọi thời cơ, cơ chế, chính sách Trung ương đã trao cho Khánh Hòa để phát triển đột phá, toàn diện.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước cho thành phố Nha Trang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Nha Trang (đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Khánh Hòa năm 2023). UBND tỉnh trao quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh Nha Trang giai đoạn 2024 - 2030.