Nhà mới khang trang của hai anh em mồ côi

TPO - Trước hoàn cảnh của 2 anh em Lương Khăm Phon, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An và Báo Tiền Phong đã ủng hộ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng. Từ nay, 2 anh em Phon đã có căn nhà mới khang trang, sạch đẹp để ở.

Ngày 3/3, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An và Báo Tiền Phong đã phối hợp khánh thành căn nhà tình nghĩa cho gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, thực hiện lời kêu gọi của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về vận động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua rà soát, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Báo Tiền Phong triển khai ủng hộ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình em Lương Khăm Phon (SN 2000, trú bản Tân Sáng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Được biết, em Lương Khăm Phon có hoàn cảnh rất thương tâm, thuộc diện hộ nghèo của xã. Sau Phon có một em gái. Bố mẹ mất sớm nên hai anh em Phon sống nương tựa vào nhau. Do điều kiện hoàn cảnh nên hai anh em Phon sớm nghỉ học và đi làm thuê khắp nơi kiếm sống.

Thời gian qua, căn nhà của 2 anh em Phon đã xuống cấp, đổ sập. Trước thực trạng không có nhà ở, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An và Báo Tiền Phong đã ủng hộ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho hai anh em Lương Khăm Phon.

Tháng 9/2023, căn nhà chính thức được khởi công xây dựng với tổng trị giá là 50 triệu đồng. Để căn nhà sớm được hoàn thiện, rất đông đoàn viên thanh niên huyện Thanh Chương đã hỗ trợ ngày công để xây dựng căn nhà. Ngoài ra, được sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương, căn nhà đã được xây dựng theo đúng kế hoạch.

Sau nhiều tháng triển khai xây dựng, đến nay căn nhà đã được hoàn thiện để gia đình em Phon vào ở. Toàn bộ căn nhà rộng 70m2, mái lợp tôn, xây tường gạch kiên cố, vững chắc, đảm bảo cho gia đình em Phon có nơi ăn chốn ở ổn định lâu dài.

Ông Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lâm chia sẻ, hoàn cảnh gia đình em Lương Khăm Phon rất đáng thương. Bố mẹ mất sớm nên hai anh em sống nương tựa vào nhau và nhờ sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm láng giềng và chính quyền địa phương. Được sự ủng hộ của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An và Báo Tiền Phong xây dựng căn nhà tình nghĩa, hiện nay hai anh em đã có nhà ở ổn định.

Được nhận căn nhà mới khang trang sạch đẹp, em Lương Khăm Phon bày tỏ lời cảm ơn tới Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An và Báo Tiền Phong đã ủng hộ xây dựng cho hai anh em có căn nhà kiên cố để ở. "Hai anh em rất vui vì từ nay có căn nhà mới để ở. Em xin cảm ơn tới Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Báo Tiền Phong, các cơ quan chức năng huyện, xã, các anh chị đoàn viên thanh niên đã giúp đỡ hai anh em chúng em”, Phon chia sẻ.