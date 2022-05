Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19

TPO - Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19 bùng phát tại Triều Tiên khi nước này báo cáo hơn 2 triệu ca có triệu chứng sốt chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần kể từ khi công bố ca COVID-19 đầu tiên.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cảnh báo các quan chức Triều Tiên chuẩn bị giai đoạn cực kỳ khó khăn, trong đó có việc thiếu hụt lương thực.

Triều Tiên công bố dịch COVID-19 bùng phát trùng thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị thăm chính thức Hàn Quốc. Theo CNN, đây có thể là tín hiệu mà Bình Nhưỡng muốn đảm bảo rằng Triều Tiên sẽ nằm trong chương trình nghị sự tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Ngoài ra, tình báo Mỹ nhận định, Triều Tiên cũng lên kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào thời điểm này.

Tình trạng khẩn cấp

Tính đến ngày 19/5, số ca tử vong vì COVID-19 của Triều Tiên được công bố là 62. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, số người tử vong trên thực tế có thể còn cao hơn khi nước này không thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Triều Tiên ngay lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời ra lệnh phong tỏa tất cả các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, truyền hình nhà nước Triều Tiên dành nhiều thời lượng đưa tin ông Kim Jong Un đi thị sát các trung tâm phòng chống dịch bệnh, các hiệu thuốc.

"Triều Tiên mong manh hơn nhiều quốc gia khác trên thế giới trước đại dịch COVID-19", CNN dẫn lời quan chức WHO. Ngay cả khi nước này chấp nhận sự hỗ trợ của Hàn Quốc và WHO, thì quá trình tiêm chủng cũng sẽ diễn ra rất chậm chạp do nước này thiếu cơ sở hạ tầng để bảo quản và vận chuyển vắc xin.

Hà Thu