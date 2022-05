Triều Tiên ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

TPO - Sự sụt giảm của TerraUSD, một trong những đồng tiền ổn định lớn nhất thế giới, gây chấn động trên khắp các thị trường tiền số trong ngày 12/5, kéo một đồng tiền ổn định khác là Tether xuống dưới mức cố định so với USD và đẩy bitcoin xuống mức thấp nhất trong 16 tháng.

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các nước lớn, trong đó có Hoa Kỳ, hợp tác với ASEAN đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.