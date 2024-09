Nhà hảo tâm ủng hộ 2,7 tỷ đồng qua báo Tiền Phong

TP - Sau 2 ngày kêu gọi sự ủng hộ cho các nạn nhân của bão YAGI, báo Tiền Phong đã nhận được hơn 2,7 tỷ đồng từ nhiều tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước.

Vào lúc 23 giờ 52 phút ngày 9/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và báo Tiền Phong phát đi thông báo kêu gọi các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân với tấm lòng thiện tâm, nhân văn, nhân ái cùng chung sức hỗ trợ, giúp đỡ bằng hành động, vật chất, tinh thần, nghĩa cử đến những địa phương, những thân phận đang chịu mất mát, đau thương do bão YAGI gây ra.

Tính đến chiều 11/9, báo Tiền Phong đã nhận được tổng cộng 2.723.501.106 đồng từ các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm hướng về đồng bào vùng bão lũ.

Sau đây là danh sách các cá nhân, tổ chức có tấm lòng thiện tâm đã ủng hộ cho đồng bào vùng bão lũ (tính đến 16 giờ 00 phút ngày 11/9):

Các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp:

Tập đoàn VIN GROUP ủng hộ 1 tỷ đồng; Tập đoàn Tân Á Đại Thành ủng hộ 300.000.000 đồng (gồm tiền mặt và các vật phẩm hỗ trợ); Tập đoàn Flamingo ủng hộ 54.808.000 đồng (gồm thực phẩm ăn liền: bánh, nước uống, sữa, lương khô, 59 áo phao và nước uống, 40 màn, 31 cái chậu); Cty Lạc Hồng ủng hộ 100.000.000 đồng (tiền mặt); Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủng hộ 280.000.000 đồng (gồm 200.000.000 đồng tiền mặt và 80.000.000 đồng tiền vật phẩm hỗ trợ); Cty TNHH VINAMIKA ủng hộ 30.000.000 đồng (tiền mặt); Tổng Cty Viglacera ủng hộ 50.000.000 đồng (tiền mặt); Tập đoàn Emotion Group ủng hộ 50.000.000 đồng (tiền mặt); Cty TNHH Liên doanh Ocany Việt nam ủng hộ 82.500.000 đồng (gồm 500 thùng nước); Doanh nghiệp Xuân Trường ủng hộ 200.000.000 đồng (tiền mặt); Tập đoàn Cường Thịnh Thi Group ủng hộ 50.000.000 đồng (tiền mặt); Cty Cổ phần Xe điện Hà Nội ủng hộ 10.000.000 đồng (tiền mặt).

Các hoa hậu, người đẹp:

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo ủng hộ 100.000.000 đồng; Á hậu 1 - Hoa hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh ủng hộ 20.000.000 đồng; Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My ủng hộ 3.000.000 đồng; Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh ủng hộ 20.000.000 đồng; Á hậu 1 - Hoa hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú ủng hộ 20.000.000 đồng; Người đẹp Truyền thông - Hoa hậu Việt Nam 2016 Phùng Bảo Ngọc Vân ủng hộ 5.000.000 đồng; Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà ủng hộ 200.000.000 đồng; Á hậu 1 - Miss World Vietnam 2023 Đào Thị Hiền ủng hộ 2.000.000 đồng; Á hậu Trang sức 2007 Thái Như Ngọc ủng hộ 20.000.000 đồng

Bạn đọc của báo:

NGUYEN NGOC PHUNG 100.000 đồng; NGUYEN THUY TRAM 50.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; DU THI THANH HAI 8.000.000 đồng; LE THU HA 1.000.000 đồng; NGUYEN THI KIM NGAN 10.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; NGUYEN THI NHUNG ủng hộ 10.000.000 đồng; HIEN THUONG ủng hộ 500.000 đồng; TRAN THI THU HANG 1.000.000 đồng; LE THI KIM XUYEN 2.000.000 đồng; LE ANH TUAN 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; NGUYEN THI TUYET TRINH 500.000 đồng; VU MINH HIEU 10.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 1.000.000 đồng; NGUYEN DUC DU 200.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 300.000 đồng; LE VAN TIEN 300.000 đồng; BUI THANH TAM 200.000 đồng; VO THI HONG VIET 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; LE THI NHI 200.000 đồng; NINH THI TRINH 300.000 đồng; NGUYEN KHANH HUY 200.000 đồng; LE QUYNH THUY TIEN 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; NGUYEN KHANH MY 100.000 đồng; TRAN THI LE QUYEN 500.000 đồng; MAI THI ANH 100.000 đồng; DANG TRAN KHANH NGOC 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 300.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 50.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 1.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 300.000 đồng; VU HUU HIEU 1.000.000 đồng; TRAN HUU VIET KHOI 1.000.000 đồng; NGUYEN PHUONG THAO 50.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 10.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 1.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; NGUYEN THI NGOC BICH 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; NGUYEN THANH HAI 5.000.000 đồng; NGHIEM THI HIEN 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; VO ANH LAC 300.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 2.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; TRAN THI HONG SAM ủng hộ 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; NGUYEN THI HOANG OANH 10.000.000 đồng; PHAM THI NHI 200.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng;Bạn đọc giấu tên 20.000 đồng;Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; NGO THI NGOC ANH 2.000.000 đồng; VU THU HUONG 300.000 đồng; NGOC NU 1.000.000 đồng; TRUONG THI THUY 300.000 đồng; TRAN DINH LONG 36.000 đồng; NGUYEN DANH TUAN 250.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; Bé An và bé Khang 100.000 đồng; NGUYEN THI CAM THUY 10.000 đồng; LE THI TUYET 500.000 đồng; LE THI PHUONG LAM 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; TRAN THI DIEP LINH 3.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 1.000.000 đồng; NGUYEN THI HUONG 2.000.000 đồng; TRAN HOANG DIEM TRINH 200.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 280.106 đồng; Bạn đọc giấu tên 100.000 đồng; HUYNH THI THANH HUONG 300.000 đồng; PHUONG UYEN 38.000 đồng; TIEU MY PHUNG 500.000 đồng; NGUYEN THI TRUC QUYNH 300.000 đồng; VUONG THI QUYNH ANH 500.000 đồng; LE THI PHUONG 100.000 đồng; NGUYEN PHUONG NGHI ủng hộ 20.000 đồng; NGUYEN THI MAI TIEN 1.000.000 đồng; LE YEN CHI 100.000 đồng; DUONG THI LY HUONG 1.000.000 đồng; LUU KIM TIEN 50.000 đồng; NGUYEN TU ANH 1.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 2.000.000 đồng; BUI HUUU PHI 300.000 đồng; LE VAN THANH 5.000.000 đồng; CHU TRAN THI HUYEN TRAN 1.000.000 đồng; THU HANG 10.000.000 đồng; NGUYEN THANH PHONG 500.000 đồng; BEMIN 1.000.000 đồng; TRAN CHI NHA 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; HO THI KIEU TRANG 1.000.000 đồng; DANG NGOC MINH THU 200.000 đồng; NGUYEN THI THUY 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; PHAM THI TRINH 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; BE BAP 150.000 đồng; LE THI DIEM HUONG 200.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 300.000 đồng; HOANG OANH 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 1.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 100.000 đồng; NGUYEN THI VUI 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 1.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 1.000.000 đồng; VU NHAT DONG 500.000 đồng; VU THI THANH HONG 2.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; DUONG CHI LOAN 200.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 350.000 đồng; HO LUU VA HO DINH 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 2.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên150.000 đồng; PHAN TRIEU BINH 1.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; MAI THE CHIEN 2.000.000 đồng; GIA DINH BONG NA 500.000 đồng; NGUYEN TRONG NAM 1.000.000 đồng; DO NGOC THANH 200.000 đồng; TA THI MINH HAI 3.000.000 đồng; DANG HOANG HUY 2.000.000 đồng; LE NHU NGUYEN 50.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; HO THI BICH LIEN 5.000.000 đồng; VUONG KIM 200.000 đồng; NGO THI CAM TU 200.000 đồng; TRUONG DUY TUAN 3.000.000 đồng; DO THANH BICH 200.000 đồng; NGUYEN VAN HIEU 5.000.000 đồng; LE THI THU HIEN 100.000 đồng; LUONG XUAN NAM 1.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 1.000.000 đồng; THANH HA STORE 500.000 đồng; NGUYEN THANH TRUC 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; NGUYEN HOANG PHUONG 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 100.000 đồng; LE KIM HAN 100.000 đồng; LUU VAN TOAN 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 100.000 đồng; DANG THI HONG DIEU 200.000 đồng; NGUYEN THI THAI QUYEN 500.000 đồng;Bạn đọc giấu tên 1.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 100.000 đồng; CHAU NHAT NAM VA NHAT AN 3.000.000 đồng; NGUYEN THI THUONG 300.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; VU PHUONG ANH 1.000.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 35.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 5.000.000 đồng; NGUYEN THU HIEN 100.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 200.000 đồng; NGUYEN THI KIM OANH 200.000 đồng; LE THI LIEN 300.000 đồng; PHAM VAN HOA 200.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 500.000 đồng; PHAM THU HIEN 100.000 đồng; LE THI PHUONG 500.000 đồng; NGUYEN DUNG 100.000 đồng; PHAN PHAM UYEN VY 200.000 đồng; NGUYEN THI PHUONG TRINH 200.000 đồng; NGUYEN THI OANH 100.000 đồng; DINH THI NGA 500.000 đồng; Bạn đọc giấu tên 1.000.000 đồng; DO VIET PHONG 1.000.000 đồng; LE THUY HANG 44.000 đồng; TRAN THI NGOC NO 500.000 đồng; giấu tên 200.000 đồng; VO THI SEN 200.000 đồng.