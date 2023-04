Nguyên phó tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật bị cáo buộc lừa tiền 'chạy án'

TPO - Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Tuấn Dũng (SN 1958, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật) về hành vi lừa đảo 'chạy án' cho một số bị can trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại địa phương này.

Tối 29/4, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Tuấn Dũng (SN 1958, trú tại KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Dũng nguyên là Phó tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật. Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can tại KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội). Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND huyện Cẩm Giàng phê chuẩn. Theo Công an huyện Cẩm Giàng, vào tháng 9/2022, đơn vị điều tra mở rộng vụ án “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí quy hoạch khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giàng và vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Minh Tiến. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện ông Lê Tuấn Dũng có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các bị can trong vụ án. Cụ thể, Lê Tuấn Dũng đã đưa thông tin gian dối có thể lo giúp cho Giám đốc, Kế toán trưởng và nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Minh Tiến không bị xử lý hình sự. Cuối tháng 11/2022, các đối tượng tại công ty nêu trên đã chuyển khoản 300 triệu đồng cho Lê Tuấn Dũng để “chạy án”. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, CQĐT đã tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam ông Dũng để phục vụ điều tra. Theo tìm hiểu của PV, tháng 9/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương ký kết hợp đồng với huyện Cẩm Giàng về việc đấu giá khu đất rộng hơn 4.900m2 đất ở, chia thành 50 lô tại vị trí quy hoạch khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, bể bơi thị trấn Cẩm Giàng. Giá khởi điểm khu đất đấu giá dao động từ 12-18 triệu đồng/m2. Theo kế hoạch, đầu tháng 10/2022 sẽ công bố giá. Tuy nhiên, cuối tháng 9, một số đối tượng tập tại khu vực Hội trường UBND thị trấn Cẩm Giàng, khu vực cổng dự án và có dấu hiệu gây ảnh hưởng tới người tới xem đất, mua hồ sơ đấu giá. Khi có người đến mua hồ sơ, xem vị trí đất đấu giá, các đối tượng này thông tin về việc đất đấu giá không rõ nguồn gốc, đất xấu, có mồ mả, đang tranh chấp và khuyên khách không nên mua hồ sơ đấu giá. Thậm chí, các đối tượng đứng chặn, ngăn cản người tới xem đất đấu giá, dựng rào chắn tại khu vực có đất đấu giá. Ngay sau đó, UBND huyện Cẩm Giàng đã đề nghị, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương quyết định tạm dừng tổ chức đấu giá khu đất trên. Đồng thời, Công an huyện Cẩm Giàng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng cản trở công tác đấu giá đất. Nguyễn Hoàn