Nguyên nhân gây cháy dữ dội tại nhà hàng gần chợ Bến Thành

TPO - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân gây cháy tại nhà hàng, cà phê District K là do hàn cắt kim loại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến trang thiết bị, vật chất tại cơ sở này bị thiêu rụi.

Trưa 17/10, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM đã thông tin về vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh District K trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở này có kết cấu 1 trệt và 1 lầu. Do vi phạm an toàn PCCC, nên nhà hàng cà phê District K đã bị đình chỉ hoạt động. Trong quá trình quán sửa chữa thì xảy ra cháy, nhận định nguyên nhân gây cháy là do hàn cắt kim loại.

Hiện cơ quan chức năng mời đại diện cơ sở và đơn vị thi công lên trụ sở để phục vụ điều tra.

Trong khi đó, thông tin đến PV, đại diện quán District K cũng xác nhận quán đang đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

“Trong lúc thi công, công nhân thuê thợ bên ngoài vào hàn cắt sắt khiến xỉ hàn văng ra tấm xốp rồi gây cháy”- đại diện quán District K cho hay.

Trước đó, khoảng 9h20 sáng nay 17/10, nhiều người đang ở cổng phía bắc chợ Bến Thành phát hiện khói bốc lên từ quán District K (số 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1).

Vụ việc nhanh chóng được thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng Cảnh sát PCCC từ quận 1, quận 3 và Đội Cảnh Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 (PC07) với 12 xe chữa cháy cùng 83 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Đến 10h50 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên đám cháy với diện tích 300m2/800m2 của cơ sở đã thiêu rụi nhiều tài sản. Thiệt hại từ vụ cháy vẫn đang được thống kê.