Cháy dữ dội nhà hàng gần chợ Bến Thành, khói đen phủ kín trời

TPO - Sáng 17/10, nhà hàng District K ở đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1, cách cổng phía bắc chợ Bến Thành khoảng 50 m) bất ngờ bốc cháy. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai lực lượng để dập lửa.

Khoảng 9h20 ngày 17/10, nhiều người đang ở cổng phía bắc chợ Bến Thành phát hiện khói bốc lên từ nhà hàng District K (số 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1).

Ngay lập tức, vụ việc được báo đến cơ quan chức năng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quận 1 phối hợp với các đơn vị chức năng lập tức phong tỏa khu vực hỏa hoạn để phục vụ công tác cứu hỏa.

Theo ghi nhận, nhà hàng xảy ra vụ cháy chỉ cách cổng phía bắc chợ Bến Thành khoảng 50 mét. Lực lượng chức năng đã điều động gần chục xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Bên ngoài hiện trường, hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc. Theo một nhân chứng ở gần hiện trường, thời điểm xảy ra cháy, nhà hàng đang đóng cửa.

Đến khoảng 10h20 sáng 17/10, đám cháy tại quán bar Distrist K đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy chia ra nhiều hướng để phun nước, ngăn không cho lửa cháy lan sang khu vực lân cận.

Theo tìm hiểu của PV, cuối tháng 9 vừa qua, nhà hàng này đã bị lực lượng chức năng đình chỉ hoạt động vì vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự. Tuy nhiên, tối 5/10, cơ sở này tiếp tục hoạt động và bị Công an quận 1 lập biên bản vì hành vi bị tạm đình chỉ do không đảm bảo an toàn về PCCC nhưng vẫn cố tình đón khách vào phục vụ.

Theo một nhân chứng ở hiện trường, nhà hàng Distrist K đã dừng hoạt động hơn 1 tuần qua và đang sửa chữa. Thời điểm xảy ra vụ cháy, lửa được xác định bùng lên từ khu vực bếp của nhà hàng. Nhân viên bảo vệ tại đây đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.