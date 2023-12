Nguyên nhân cháy 11 tàu cá Bình Thuận, thiệt hại hàng chục tỷ đồng

TPO - Nhóm thợ của Công ty TNHH Sửa chữa Đóng tàu Phan Thiết trong lúc hàn pô tàu BTh 99897 TS đã để bắn muội xỉ hàn vào dầu dưới hầm máy làm lửa bùng lên gây cháy. Từ đó, lửa lan qua các tàu khác khiến 11 tàu cá bị cháy hoàn toàn, tổng thiệt hại ban đầu hơn 40 tỷ đồng.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo nhanh nguyên nhân và thiệt hại ban đầu vụ cháy 11 tàu cá ở phường Phú Hài, TP. Phan Thiết.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 7/12, nhóm thợ của Công ty TNHH Sửa chữa Đóng tàu Phan Thiết trong lúc hàn pô tàu BTh 99897 TS đã để bắn muội xỉ hàn vào dầu dưới hầm máy làm lửa bốc cháy.

Các thợ hàn xịt nước nhưng lửa không tắt. Lúc này có gió mạnh nên cháy lan sang nhiều tàu cá đang đậu cạnh đó.

Bước đầu, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận xác định đã có 11 tàu cá bị cháy hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn này. Các chủ tàu cá bị cháy cho biết trị giá mỗi chiếc khoảng 3,7 tỷ đồng, tổng thiệt hại ban đầu hơn 40 tỷ đồng.

Các ghe tàu bị cháy đều thuộc loại lớn, có chiều dài từ 17 - 22 m, công suất từ 360 - 730 CV. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận cũng huy động hàng chục chiến sĩ đến phối hợp với cảnh sát chữa cháy, công an địa phương khống chế ngọn lửa.

Ngay trong đêm 7/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 7/2, lửa bốc cháy tại ụ sửa chữa ghe ven sông Phú Hài, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Nhận được tin báo, Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đến hiện trường chữa cháy.

Tuy nhiên, xe chữa cháy không thể tiếp cận gần vị trí cháy vì đường xuống ụ ghe là hẻm nhỏ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy kéo dây phun nước nhưng lửa cháy rất mạnh và lan rộng.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận và ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đến lúc 16h30 chiều 7/12, công an đã huy động hàng chục phương tiện và hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an đã tham gia vào công tác chữa cháy. Tuy nhiên do các tàu này có nhiều vật liệu dễ cháy và có gió mạnh nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Theo những người chứng kiến vụ việc, vào khoảng 14h30 chiều 7/2, đám cháy bắt đầu từ chiếc ghe BTh 99897 đang sửa tại một cơ sở sửa chữa tàu thuyền ở khu phố 2, phường Phú Hài rồi nhanh chóng lan sang các ghe khác cũng đang được đưa lên bờ sửa chữa tại cơ sở này.

Khi phát hiện vụ việc, người dân đã thực hiện việc chữa cháy tại chỗ và báo cáo lực lượng chức năng. Tuy nhiên đám cháy xảy ra ở khu vực có nhiều chất dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan sang các ghe khác. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.