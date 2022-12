Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Sáng ngày 27/12, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trao các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt. Đáng chú ý, ông Phạm Văn Chánh, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Phạm Văn Hiền - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương và ông Nguyễn Khoa Hải - Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương đã công bố các quyết định phê chuẩn các chức danh bầu bổ sung tại kỳ họp HĐND các địa phương. Cụ thể, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND TP.Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Hồng - Phó Bí thư Thành ủy Dĩ An nhiệm kỳ 2020-2025; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Thuận An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thuận.

Cũng tại hội nghị này, Bình Dương đã trao quyết định nghỉ hưu cho các ông: Phạm Văn Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Văn Lộc - nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân cho ông Nguyễn Văn Minh-Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Đáng chú ý, trong số các cán bộ nhận quyết định nghỉ hưu, ông Phạm Văn Chánh được dư luận địa phương quan tâm, bởi ông chỉ 56 tuổi (nằm trong độ tuổi công tác).

Trước đó, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành biểu quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Phạm Văn Chánh. Ông Chánh cho biết, bản thân ông chủ động làm đơn xin thôi nhiệm vụ vì lý do sức khỏe, ngoài ra không còn lý do nào khác. Cũng theo ông Chánh, ông không muốn sức khỏe làm ảnh hưởng đến kết quả công việc.

Như vậy, Bình Dương hiện đang khuyết chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.