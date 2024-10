Người phụ đang ngồi nhậu bị thanh niên tìm tới chém tử vong

TPO - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người phụ nữ bỏ đi nhậu, sau đó thanh niên tìm tới dùng dao chém nhiều nhát tử vong tại chỗ.

Ngày 12/10, Công an thành phố Thủ Dầu Một đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 11/10, Công an phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại địa chỉ hẻm đường Lê Hồng Phong thuộc khu phố 5 xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường cử lực lượng đến hiện trường thì phát hiện có một người phụ nữ bị nhiều vết thương. Qua kiểm tra, công an phát hiện người phụ nữ đã tử vong nên bảo vệ hiện trường chờ Công an TP Thủ Dầu Một và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tới khám nghiệm, điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Đ.T.Q.A. (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương).

Qua điều tra ban đầu xác định, chị A. có mối quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với Phạm Văn Sơn (ngụ tỉnh Bình Dương) tại hẻm đường Lê Hồng Phong (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một). Ngày 11/10, giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn, chị A. bỏ đi nhậu với một số người bạn ở quán gần nơi ở.

Đến tối cùng ngày, Sơn đến quán nhậu tìm chị A. Tại đây, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc bấy giờ, Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào người chị A. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã bắt giữ được nghi phạm khi đang trốn tại thành phố Thuận An.

Theo lời người dân sống gần hiện trường cho biết, chị A. đã có một đời chồng, sau khi ly hôn thì quen biết Sơn và cả hai sống với nhau như vợ chồng.