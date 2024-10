Vác mã tấu giải quyết mâu thuẫn trong quán karaoke, 4 người bị khởi tố

TPO - Từ mâu thuẫn tại quán karaoke, các đối tượng ở thị trấn biên ải Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị dùng lưỡi xẻng, mã tấu đánh nhau.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 4 đối tượng: Trần Văn Thức (SN1988), Trần Văn Thông (SN 1978, cùng trú tại khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo); Đỗ Thiên Vũ (SN 1990, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa); Tạ Văn Thắng (SN 1977, ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 21/9/2024, Công an thị trấn Lao Bảo nhận được tin báo tại khu vực trước quán nhậu Hoành Sơn đường Lê Hồng Phong, khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo có 2 nhóm đối tượng dùng hung khí chém nhau. Lực lượng chức năng đã vào cuộc truy xét.

Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả trên là do mâu thuẫn cá nhân xảy ra vào tối ngày hôm trước (20/9/2024) tại quán Karaoke Thiên Vương ở khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo giữa Nguyễn Thị Huyền T. với Hoàng Thị N, nhân viên quán karaoke này.

Hậu quả của vụ hỗn chiến làm Đỗ Thiên Vũ bị thương vùng đầu; Tạ Văn Thắng bị thương ở đầu, mặt, chân, tay. Quá trình xác minh truy xét, Công an đã thu giữ một số hung khí tại hiện trường gồm 1 con dao dạng mã tấu và 1 lưỡi xẻng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hóa đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.