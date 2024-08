Người mẹ kêu cứu khắp nơi vì chồng cũ không chịu giao con theo phán quyết của toà

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của chị Nguyễn Thị Thủy, trú tại thôn Phương Thượng (xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) kêu cứu sự việc: Năm 2023, do không chịu được tính cục cằn của chồng (anh N.), nên khi mâu thuẫn lên cao, chị Thủy đã mang con nhỏ (cháu V., sinh tháng 12/2022) rời khỏi nơi vợ chồng đang ở tại phường Lê Lợi (thành phố Hưng Yên) để về sống với bà ngoại tại xã Phương Chiểu. Sau đó, anh N. đến nơi chị Thủy ở, mang cháu V. về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phấn Mễ (Phú Lương, Thái Nguyên). Trước sự việc này, chị Thủy tới xã Phấn Mễ để đón con về, nhưng anh N. không cho khiến mâu thuẫn càng nặng nề hơn.

Chị Thủy gửi đơn ly hôn với anh N. ra tòa. Ngày 30/1/2024, TAND thành phố Hưng Yên xét xử sơ thẩm vụ án (anh N. vắng mặt lần 2 không có lý do), quyết định chị Thủy ly hôn anh N., đồng thời giao cháu V. cho mẹ nuôi dưỡng. Khi chị Thủy đến nhà bố mẹ anh N. tại xã Phấn Mễ để đón con thì anh N. đã mang cháu V. đi đâu không rõ, nên chị đã phản ánh sự việc tới Công an huyện Phú Lương. Ngày 29/5/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Lương có văn bản trả lời, cho biết: Anh N. từng trú tại xã Phú Lương, nhưng nay đã chuyển đăng ký thường trú tại phường Lê Lợi (thành phố Hưng Yên) và hiện cũng không còn ở tại xã Phú Lương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Lương đề nghị chị Thủy liên hệ với Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) thành phố Hưng Yên để được giải quyết.

Ngày 13/8/2024, Chi cục THADS thành phố Hưng Yên có văn bản (số 818) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi chị Thủy làm đơn yêu cầu được thi hành án, Chấp hành viên của Chi cục THADS thành phố Hưng Yên đã phối hợp với các cơ quan liên quan tại tỉnh Hưng Yên và Thái Nguyên để xác minh nơi sinh sống của của anh N. và cháu V. để thi hành án việc giao con, nhưng đến nay chưa có kết quả. Trong thời gian tới, Chi cục THADS thành phố Hưng Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, truy tìm địa chỉ của anh N. để thi hành án theo quy định.

2. Đơn của bà Vũ Thị Hằng, trú tại số 8, ngách 1, ngõ 4 đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) khiếu nại sự việc: Các hộ dân trú tại ngách 1, ngõ 4 đường Trần Hưng Đạo từ lâu đi một con đường nhỏ, được hình thành từ đất của các gia đình tự đóng góp. Gần đây, một hộ gia đình đi đường khác, nhưng nay mở cửa hàng kinh doanh nên để đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy, họ mở thêm cửa sau sang lối đi chung tại ngách 1, ngõ 4 đường Trần Hưng Đạo. Trước sự việc này, bà Hằng và các hộ dân đã xây tường bịt một phần lối đi. Tuy nhiên, ngày 12/4/2024, UBND huyện Cao Lộc đã có quyết định (số 58) đề cập việc bà Hằng và 7 cá nhân khác đã xây tường rào bịt lối đi, gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác nên phải dỡ bỏ toàn bộ bức tường này. Bà Hằng không nhất trí với quyết định 58, khiếu nại sự việc.

Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND huyện Cao Lộc có văn bản trả lời, cho biết: Trước sự việc trên, UBND huyện Cao Lộc đã giao Ban Tiếp công dân huyện tham mưu xử lý. Ban Tiếp công dân huyện đã mời bà Hằng và các hộ dân đến làm việc theo đơn của họ đề ngày 22/4/2024, khiếu nại quyết định số 58 của UBND huyện Cao Lộc. Tại buổi làm việc, Ban Tiếp công dân phối hợp với Thanh tra huyện Cao Lộc giải thích đơn ngày 22/4/2024 có phần đầu đơn ghi tên bà Vũ Thị Hằng, cuối đơn có chữ ký và họ tên của bà Hằng; còn các hộ dân khác không ghi tên ở phần đầu đơn, cuối đơn chỉ ghi họ tên mà không có chữ ký hoặc điểm chỉ. Do vậy, đơn đề ngày 22/4/2024 chưa đủ điều kiện để xử lý theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 6, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP (ngày 1/10/2021) của Thanh tra Chính phủ quy định “quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh” và Luật Khiếu nại năm 2011. Do đó, để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định, Ban Tiếp công dân và Thanh tra huyện Cao Lộc đã hướng dẫn các công dân làm lại đơn theo mẫu số 1, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP (ngày 19/10/2020) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; và mỗi người làm đơn riêng khiếu nại đối với hành vi hành chính.

3. Đơn của bà Bùi Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sinh học Chế phẩm Việt - Úc, địa chỉ tại thôn Đông Yên (xã Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam) kiến nghị sự việc: Trước đây, Công ty Cổ phần sinh học Chế phẩm Việt - Úc đã được UBND tỉnh Quảng Nam cho thuê đất với diện tích 1,44 ha tại địa chỉ trên để sản xuất, sau đó Công ty này đã cho một Công ty khác thuê lại một phần đất (2.400 m2) để sử dụng. Tuy nhiên, khi sử dụng, Công ty thuê lại đất này đã tự ý xây dựng trên phần đất được thuê. Trước vi phạm này, Công ty Cổ phần sinh học Chế phẩm Việt – Úc đã đòi lại đất cho thuê nhưng không được đáp ứng.

Ngày 20/8/2024, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản (số 6258) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Chủ tịch UBND huyện Núi Thành xem xét, giải quyết nội dung đơn theo đúng quy định; báo cáo kết quả giải quyết về báo Tiền Phong và UBND tỉnh.