Tổng Cục thi hành án dân sự trả lời đơn tố cáo một số cán bộ thi hành án ở Tiền Giang

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Huỳnh Thị Cúc, trú tại ấp Phú Hòa (xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và bà Huỳnh Thị Thu Thảo, trú tại ấp 12 (xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tố cáo một số cán bộ lãnh đạo của Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Cai Lậy và Cục THADS tỉnh Tiền Giang có sai phạm trong quá trình tổ chức thi hành án đối với Bản án số 330 (ngày 30/8/2023) của TAND huyện Cai Lậy; bản án số 163 (ngày 28/3/2024) và bản án số 227 (ngày 5/5/2024) của TAND tỉnh Tiền Giang có liên quan đến hai công dân trên.

Ngày 16/7/2024, Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) có văn bản (số 2721) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi xem xét đơn và các tài liệu gửi kèm, thấy việc tố cáo một Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tiền Giang đã được xác định là không mắc sai phạm. Nếu bà Cúc và bà Thảo cho rằng Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tiền Giang vẫn có vi phạm, thì theo quy định tại khoản 3, điều 37 của Luật Tố cáo, các bà có thể tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Tổng cục THADS để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những trường hợp bị tố cáo là phạm tội, bà Cúc và bà Thảo gửi đơn và tài liệu, chứng cứ đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật về tố tụng hình sự.

2. Đơn của các công dân các thôn An Thái, Yên Tập, Yên Sơn (xã Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang) tố cáo việc thu hồi đất chưa đúng quy định pháp luật để thực hiện Dự án kênh tiêu thoát lũ Nham Biền tại xã Yên Lư. Ngày 10/7/2024, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản (số 3714) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét, làm rõ nội dung đơn của công dân. Ngày 28/6/2024, Thanh tra tỉnh Bắc Giang có báo cáo (số 195) về sự việc trên, kết quả cho thấy công dân đề nghị cơ quan nhà nước giải thích, làm rõ mốc giới, lộ giới, hành lang bảo vệ kênh Nham Biền (như vị trí cắm mốc, tim kênh, mốc lộ giới hành lang được hình thành từ thời điểm nào, đơn vị nào quản lý kênh, đơn vị nào cắm mốc lộ giới làm căn cứ để xác định người dân vi phạm, số trường hợp vi phạm bị xử lý bằng văn bản) để các hộ dân nắm được. Nội dung công dân đề nghị nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng.

Sau khi xem xét Báo cáo số 195, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích có ý kiến: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác giải tỏa vi phạm để thực hiện Dự án kênh tiêu thoát lũ Nham Biền; xem xét, làm rõ và giải thích, trả lời những kiến nghị, đề nghị của công dân nêu trên và các vấn đề phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Bắc Giang theo quy định. Giao Thanh tra tỉnh Bắc Giang cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ việc; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

3. Đơn của chị Nguyễn Thiều Dung, nơi đăng ký thường trú tại xóm Làng Chiềng (xã Lâu Phượng, Võ Nhai, Thái Nguyên) tố cáo chồng đã cố ý gây thương tích cho chị, xảy ra ngày 17/3/2024. Ngày 9/7/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Thái Nguyên có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, xác định không có phạm tội xảy ra trong vụ việc nêu trên. Ngày 13/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thái Nguyên có quyết định (số 2400) không khởi tố vụ án hình sự đối với sự việc nêu trên, căn cứ theo khoản 1, điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, ngày 1/7/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thái Nguyên có quyết định (số 2400) không khởi tố vụ án hình sự. Sau đó, ngày 24/6/2024, chị Nguyễn Thiều Dung đã có đơn xin rút đơn yêu cầu khởi tố đối với vụ việc nêu trên, và việc rút đơn này là hoàn toàn tự nguyện. Do vậy, ngày 1/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với đơn của chị Dung.