Người đàn ông thu mua phế liệu tử vong sau tiếng nổ lớn

TP - Năm 1975, cuộc Tổng tấn công và nổi dậy của quân và dân miền Nam - Bắc đã đưa non sông về một dải. Tại Côn Đảo vào đêm 30/4, Đảng uỷ Côn Đảo đã lãnh đạo các tù nhân chớp thời cơ hành động, cướp chính quyền và làm chủ Côn Đảo, chấm dứt 113 năm là “địa ngục trần gian”.

TPO - Hôm nay (23/3), Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông do ảnh hưởng của không khí lạnh. Bắc bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi 12-14 độ. Khu vực Hà Nội giảm gần 10 độ so với hôm qua, ban ngày mức nhiệt không vượt quá 22 độ C.