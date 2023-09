Người đàn ông bị nhóm côn đồ vây chém trên quốc lộ

TPO - Ngày 26/9, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an các địa phương truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau bằng hung khí nguy hiểm xảy ra trên địa bàn thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/9, người dân hai bên Quốc lộ 54 (đoạn qua thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) chứng kiến một người đàn ông bị nhóm đối tượng dùng hung khí đuổi đánh gây thương tích nên đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Trà Ôn phối hợp với Công an thị trấn Trà Ôn nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra xác minh, thời điểm trên, anh N.P.M. (SN 1983, ngụ ấp Mỹ Định, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn) có mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên khoảng 4-5 người ở khu vực thị trấn Trà Ôn dẫn đến mâu thuẫn rồi đánh nhau. Do bị nhóm thanh niên đuổi đánh bằng nhiều hung khí, anh M. bị nhiều vết thương nặng và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng P.H.Q. (SN 1985, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) khi Q. đang lẩn trốn. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều hung khí. Tiến hành khám xét khẩn cấp khu vực nơi ở của P.H.Q., công an thu giữ nhiều dao tự chế còn dính máu được cất giấu phía sau nhà trọ của đối tượng. Tại cơ quan công an, bước đầu Q. thừa nhận đã cùng một số đối tượng khác gây thương tích cho anh M. do có mâu thuẫn trước đó. Cơ quan công an đang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ việc nhanh chóng trình diện, phục vụ công tác điều tra. Cảnh Kỳ