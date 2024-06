Người bị đánh khiếu nại vì công an bác đề nghị giám định lại sức khoẻ

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Vũ Quang Tú, trú tại thôn Phú Trạch (xã Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên) khiếu nại sự việc: Ngày 12/4/2022, ông Tú bị một người đánh dẫn đến thương tích. Sau khi bị đánh, ông Tú khám thương tật tại Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa tỉnh Hưng Yên, được xác định thương tật 5% tại vùng đầu, còn vùng bụng không bị tổn thương. Ông Tú không chấp thuận, khiếu nại sự việc tới Công an huyện Văn Giang, đề nghị được giám định lại, vì vùng bụng của ông bị tổn thương dẫn đến xung huyết đại trực tràng, dạ dày. Ngày 8/8/2022, Công an huyện Văn Giang ra thông báo từ chối yêu cầu giám định lại thương tật nên ông Tú tiếp tục khiếu nại.

Ngày 13/5/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản (số 374) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Những lý do ông Tú nêu trong đơn khiếu nại kết quả giám định đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Giang trả lời đầy đủ, chi tiết, đúng pháp luật trong Thông báo số 70 (ngày 8/8/2022) “Về việc không chấp thuận đề nghị trưng cầu giám định lại”. Do đó, việc đề nghị trưng cầu giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Vũ Quang Tú là không có căn cứ.

2. Đơn của ông Mai Anh Quốc Hùng, trú tại 54B đường Lý Tự Trọng (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) kiến nghị sự việc: Năm 2019, Công ty Cổ phần Sinh thái biển Hội An (do ông Trần Văn Thể, Giám đốc Công ty làm đại diện) đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số A2-1, tờ bản đồ số KT04, khu đô thị Hòa Phát 2 (phường Hòa An, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), diện tích 4.516,5 m2. Trong quá trình giải quyết việc mua bán, ông Mai Anh Quốc Hùng đã có đơn đề nghị ngăn chặn việc chuyển nhượng trên cho ông Thể, vì thửa đất này ông Hùng đã góp vốn để mua cùng với ông Thể. Sau thời gian dài kiến nghị, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng có văn bản hồi âm, cho biết: Qua xem xét nội dung đơn, thấy sự việc này trước đây Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiếp ông Mai Anh Quốc Hùng và có Thông báo kết luận (số 76, ngày 22/9/2023), giao Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) thành phố Đà Nẵng sớm có phương án giải quyết và trả lời kiến nghị của công dân. Hiện nay, Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng đã có các Công văn số 4623 (ngày 12/12/2023) và Công văn số 592 (ngày 6/2/2024) trả lời kiến nghị của ông Mai Anh Quốc Hùng. Theo các văn bản này, ngày 18/12/2023, Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Thanh tra Sở TN&MT tiến hành thanh tra quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ đăng ký biến động sử dụng đất của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng cho Công ty Cổ phần Sinh thái biển Hội An tại thửa đất A2-1, tờ bản đồ số KT04, khu đô thị Hòa Phát 2 (phường Hòa An, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Hiện nay, Thanh tra Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng đang tiến hành thanh tra liên quan đến nội dung nêu trên. Sau khi có kết luận thanh tra, Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng sẽ báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 76 theo quy định.

3. Đơn của bà Đậu Thị Minh Nguyệt và Trịnh Thị Liên, trú tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) khiếu nại việc thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã có nhiều sai phạm như bồi thường giải phóng mặt bằng không thỏa đáng, chưa giải đáp đầy đủ các kiến nghị của dân… Ngày 9/5/2024, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh có văn bản (số 228) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Nội dung khiếu nại đã được các cấp chính quyền của tỉnh Hà Tĩnh xử lý, giải quyết theo đúng quy định pháp luật; Tổ công tác của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra Chính phủ đã nhiều lần kiểm tra, rà soát và có kết luận. Sau khi các hộ dân vẫn khiếu nại, ngày 21/9/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo (số 337) chỉ đạo tiếp tục giải quyết vấn đề trên. Thực hiện Thông báo số 337, ngày 11/9/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đối thoại với đại diện các hộ dân. Sau đó, kết quả đối thoại về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đã được gửi tới các công dân và báo cáo các cơ quan ở Trung ương theo quy định.

Sau đối thoại trên, các công dân tiếp tục đến phiên tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch UBND tỉnh để trình bày các nội dung cũ. Căn cứ điều 9 Luật Tiếp công dân năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh từ chối tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo nêu trên của các công dân. Sự việc này được nêu rõ trong Thông báo số 89/TB-UBND (ngày 30/3/2021) của UBND tỉnh Hà Tĩnh.