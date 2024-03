Ngôi nhà được cho có giá gần 20 tỷ, nhưng đấu giá được hơn 3 tỷ

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Nguyễn Đình Hương, trú tại số nhà 144 đường Tam Thanh (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) tố cáo việc bị đấu giá ngôi nhà 144 đường Tam Thanh mà ông cho rằng có giá trị gần 20 tỷ đồng, nhưng khi đấu giá để thi hành án chỉ được 3 tỷ 215 triệu đồng. Ông Hương đề nghị được hoãn thi hành án để xin được xử giám đốc thẩm, nhưng vẫn bị cưỡng chế thi hành án. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Cục thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Lạng Sơn có văn bản trả lời, đồng thời gửi thêm Thông báo số 620 (ngày 23/6/2023) và Công văn số 1187 (ngày 25/10/2023) của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn để làm rõ hơn sự việc. Theo các văn bản này, năm 2020, khi xét xử vụ việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Ngân hàng BIDV và ông Nguyễn Đình Hương, TAND thành phố Lạng Sơn (xử phiên sơ thẩm) và TAND tỉnh Lạng Sơn (xử phúc thẩm) đã quyết định buộc ông Hương phải trả cho Ngân hàng BIDV số tiền gần 4 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc, nợ lãi quá hạn và lãi phạt). Trong quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kê biên tài sản của ông Nguyễn Đình Hương là ngôi nhà có địa chỉ tại 144 đường Tam Thanh để đảm bảo thi hành án. Đây là tài sản ông Hương đã thế chấp vay tiền tại ngân hàng BIDV theo hợp đồng thế chấp ngày 11/8/2014.

Quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên đã cho các bên đương sự thỏa thuận về giá, nhưng hai bên không thỏa thuận được, nên chấp hành viên đã ký hợp đồng thẩm định giá ngôi nhà trên với giá trị thẩm định là 4.833.916.000 đồng. Sau khi có kết quả thẩm định giá, Chấp hành viên thông báo cho các bên đương sự có quyền yêu cầu thẩm định giá lại, nhưng hết thời hạn theo quy định không ai yêu cầu thẩm định lại giá. Do vậy, chấp hành viên Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã ký hợp đồng bán đấu gia theo quy định với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn) để tổ chức bán đấu giá. Trong quá trình tổ chức bán đấu giá, sau 8 lần giảm giá mới có khách hàng đăng ký đấu giá.

Ngày 18/8/2022, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá ngôi nhà trên với giá khởi điểm 3 tỷ đồng. Sau đấu giá vòng 3, khách hàng trả giá cao nhất là 3 tỷ 215 triệu đồng ngôi nhà nói trên của ông Hương. Tất cả các trình tự, thủ tục bán ngôi nhà đều được thông báo cho ông Nguyễn Đình Hương, nên cơ quan thi hành án tổ chức bán đấu giá đúng quy định.

2. Đơn của anh Nguyễn Văn Phức, trú tại xã Hòa Bình (Thường Tín, Hà Nội) tố cáo một công dân trú tại xã Thượng Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) có hành vi chiếm đoạt của anh gần 1,5 tỷ đồng qua hình thức đặt cọc mua bán bất động sản tại thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy, Hòa Bình). Sự việc trên diễn ra năm 2022, thông qua hợp đồng ký kết và đặt cọc tại quận Hà Đông (Hà Nội). Trước sự việc trên, Công an quận Hà Đông đã có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Qua nghiên cứu nội dung đơn, thấy sự việc anh Phức tố cáo là giao dịch mua bán bất động sản, có thiết lập hợp đồng đặt cọc. Trong quá trình mua bán, mâu thuẫn phát sinh thuộc giao dịch dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an quận Hà Đông. Do vậy, Công an quận Hà Đông đã tiến hành làm việc và hướng dẫn anh Nguyễn Văn Phức gửi đơn đến TAND quận Hà Đông để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

3. Đơn của các công dân Lành Văn Keo, Triệu Quang Trung, Lăng Thị Ngọc, Hoàng Thị Slao, trú tại thị trấn Văn Quan (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc phê duyệt chủ trương đầu tư và bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng công trình chợ trung tâm thị trấn Văn Quan. Ngày 31/1/2024, UBND huyện Văn Quan có văn bản (số 226) trả lời báo Tiền Phong, cho biết đã chuyển đơn kiến nghị của các công dân nói trên đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan để xem xét, giải quyết.