Nghỉ Tết Nhâm Dần 9 ngày

TP - Ngày 11/1, mạng xã hội lan truyền một công văn được cho là do ông Đoàn Tấn Dũng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An (Bình Dương), ký đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí 500 triệu đồng để lo Tết. Chiều qua, phóng viên Tiền Phong trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, nhằm làm rõ vụ việc. Theo đó, ông Tâm cho biết, đơn vị đã triệu tập các đơn vị, cán bộ liên quan họp khẩn.