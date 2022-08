Nghi án nhóm côn đồ mang hung khí đập phá cơ sở massage đòi bảo kê

TPO - Nhóm hơn 10 đối tượng đi xe gắn máy mang theo hung khí đến đập phá một cơ sở massage ở Bình Dương vì từ chối 'bảo kê'.

Ngày 20/8, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi cảnh nhóm thanh niên hơn 10 người đi xe máy đậu trước cơ sở kinh doanh massage rồi mang hung khí đập phá.

Những người trong cơ sở massage hoảng sợ bỏ chạy vào bên trong. Tuy nhiên, nhóm người vẫn chạy vào các phòng để đe dọa.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, vụ việc xảy ra từ ngày 7/8 ở cơ sở massage tên T.D gần ngã ba Cửu Long, thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nguyên nhân nhóm đối tượng đến đập phá vì trước đó đến đòi bảo kê nhưng chủ cơ sở không đồng ý. Do lo sợ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn sau này nên dù bị các đối tượng đến đập phá, chủ cơ sở massage vẫn không tố cáo đến công an địa phương.

Được biết, cơ sở massage trên mới hoạt động khoảng 2 tháng trở lại đây. Hiện, Công an thành phố Thuận An đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Cũng liên quan đến nhóm người mang hung khí gây mất an ninh trật tự, ngày 20/8, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ nhóm 19 đối tượng để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, Nguyễn Hữu Phát (20 tuổi) và Lê Trí Nhân (18 tuổi) có quen biết nhau qua mạng xã hội. Ngày 17/8, Phát chạy xe mô tô độ phân khối lớn, nẹt pô lưu thông trên đường thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi với Lê Trí Nhân. Sau đó, Phát và Nhân nhắn tin thách thức, hẹn thời gian đến khu vực trước nhà máy đường thuộc phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, Lê Trí Nhân rủ thêm 18 đối tượng mang theo hung khí là dao tự chế, mã tấu, kiếm Nhật, rựa... rồi tụ tập ở nhà riêng của Nhân tại phường Chánh Nghĩa.

Đêm ngày 18/8, nhóm của Nhân đến điểm hẹn trước đó để tìm chém nhóm của Nguyễn Hữu Phát nhưng không gặp. Khi nhóm của Nhân đến Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh tập hợp thành đoàn đông đi đến đoạn đường Bùi Quốc Khánh giao với đường 30/4, thuộc phường Chánh Nghĩa thì phát hiện nhóm “đối thủ” đang đi 3 xe máy nên đã rượt đuổi, dùng hung khí chém Phát nhiều nhát gây thương tích nặng (bao gồm vùng cổ, vùng khuỷu tay, đứt lìa 2 ngón tay trái, vết thương đầu gối trái).

Tiến hành truy xét, tối ngày 19/8, Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp với Công an phường Chánh Nghĩa bắt giữ 19 đối tượng đưa về cơ quan công an để làm việc.