Nghẹt thở cứu nam thanh niên leo lên nóc nhà cao tầng đứng suốt nhiều giờ

TPO - Một nam thanh niên ở Đắk Lắk có biểu hiện bất thường, đã leo lên nóc nhà cao tầng đứng nhiều giờ đồng hồ. Lực lượng chức năng đã tìm cách cứu, đưa người này xuống dưới.

Chiều 7/12, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh, giải cứu thành công 1 thanh niên leo lên nóc nhà cao tầng đứng nhiều giờ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an thị xã Buôn Hồ nhận được tin báo về việc nam thanh niên khoảng 25 tuổi, trú phường An Bình có biểu hiện trầm cảm, đã leo lên nóc nhà của gia đình (cao hơn 20m) và có ý định tự tử.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ đã đến hiện trường chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án giải cứu.

Việc giải cứu nam thanh niên gặp nhiều khó khăn bởi người này liên tục la hét, đe dọa nhảy xuống đất; trong khi đó mái nhà khá cao, có độ dốc lớn, trời mưa trơn trượt.

Dù người thân và lực lượng chức năng liên tục vận động, khuyên nhủ nhưng nam thanh niên không hợp tác. Do đó, lực lượng công an đã tiếp cận, khống chế và đưa nam thanh niên xuống an toàn. Sau đó, gia đình đã đưa người này đến bệnh viện thăm khám.