Nghệ An phát động cuộc thi sáng tác khẩu hiệu du lịch

TPO - Cuộc thi nhằm làm mới biểu trưng du lịch Nghệ An, chuyển tải sự đóng góp, vươn lên của ngành du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đưa hình ảnh du lịch Nghệ An đến với du khách trong nước và quốc tế một cách chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn.

Ngày16/6, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Nghệ An năm 2023.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Mạnh Lợi – Phó Giám đốc Sở Du lịch tình Nghệ An chia sẻ hiện nay du lịch Nghệ An đang sử dụng biểu trưng (logo) được công bố chính thức từ năm 2012 trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong, ngoài nước nhưng chưa có khẩu hiệu (slogan) chính thức. Điều này ảnh hướng đến quá trình xây dựng định vị thương hiệu du lịch của tỉnh.

Để bắt nhịp với xu thế phát triển du lịch trong nước và thế giới, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Nghệ An, đưa hình ảnh du lịch Nghệ An đến với du khách trong nước và quốc tế một cách chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn, UBND tỉnh tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm bao gồm biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Nghệ An được thiết kế đồng nhất, hài hòa tạo thành một chỉnh thể, được vẽ bằng tay hoặc được thiết kế bằng máy vi tính, trên giấy trắng khổ A4.

Biểu trưng cần dễ nhận diện, tạo cảm xúc, ấn tượng đối với công chúng, có tính liên kết, liên tưởng cao, thể hiện được ý nghĩa đặc trưng và sự đóng góp, vươn lên của ngành du lịch Nghệ An.

Khẩu hiệu cần ngắn gọn, súc tích, độc đáo, mới mẻ, ấn tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, thể hiện được rõ sự khác biệt, truyền tải những ấn tượng đẹp về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Nghệ An (tối đa không quá 6 từ).

Cuộc thi dành cho tất cả cá nhân, nhóm tác giả, tổ chức trong và ngoài nước đăng ký tham gia, ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận tác phẩm dự thi trong thời gian từ ngày phát động đến hết ngày 31/10 và sẽ tổ chức lễ tổng kết, công bố biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Nghệ An trong tháng 12.

Để cuộc thi đạt kết quả cao, ban tổ chức mong đội ngũ các họa sĩ chuyên và không chuyên, các cá nhân, tổ chức ở trong nước và nước ngoài, bằng tài năng và lòng nhiệt huyết sáng tác những tác phẩm có tính nghệ thuật thẩm mỹ cao, thể hiện nét đặc trưng của đất và người Nghệ An, góp phần để cuộc thi thành công và đạt hiệu quả cao nhất.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã bấm nút phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (llogan) du lịch Nghệ An năm 2023.