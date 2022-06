Nghệ An kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến vụ khai thác đá trái phép

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An thi hành kỷ luật đối với các cán bộ huyện Quỳ Hợp có trách nhiệm liên quan trong vụ khai thác đá trái phép tại xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Chiều 3/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên quý II/2022 để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các cán bộ để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác. Trong đó, tập trung xem xét và thi hành kỷ luật đối các cán bộ huyện Quỳ Hợp do có trách nhiệm liên quan trong vụ việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đình Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới nên không kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý dứt điểm việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn, xã Châu Lộc. Vi phạm của ông Tùng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi công tác. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Tùng bằng hình thức Khiển trách.

Ông Lê Sỹ Hào, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳ Hợp đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; Không kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện về kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn, xã Châu Lộc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Hào bằng hình thức Cảnh cáo.

Ông Nguyễn Minh Khôi, Đảng viên, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳ Hợp, trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; Không kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện về kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn, xã Châu Lộc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Minh Khôi bằng hình thức Cảnh cáo.

Ông Trần Đức Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp có khuyết điểm, nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu ông Trần Đức Lợi phải kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh ủy Nghệ An cũng đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Phan Đình Đạt, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp. Bên cạnh kết quả đạt được, ông Phan Đình Đạt còn có khuyết điểm là thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, kết luận, chỉ đạo về quản lý hoạt động khoáng sản. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu ông Phan Đình Đạt kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm đã được chỉ ra; đề ra các giải pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo nói chung cũng như trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Như đã đưa tin, chiều ngày 13/7/2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng công an tỉnh đã ập vào bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép khoáng sản tại khu vực núi Phá Cụm, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn máy móc thiết bị và khoảng 1.200m3 khoáng sản (đá hoa trắng) các loại bị khai thác trái phép.

Người tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép được xác định là Trần Văn Bảy (SN 1970, trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp).

Đến ngày 23/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Bảy về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố bắt tạm giam Đào Xuân Dương là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Dương Tuyết, có địa chỉ tại huyện Quỳ Hợp. Dương được xem là một mắt xích quan trọng cùng với Trần Văn Bảy (đã bị bắt, khởi tố trước đó).