Nghệ An đã sẵn sàng cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

TPO - Chiều 26/6, đoàn công tác Ban chỉ đạo thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Nghệ An đã kiểm tra một số điểm thi tại huyện Hưng Nguyên và TP Vinh.

Tại thành phố Vinh, đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An. Năm nay, điểm thi này có hơn 200 thí sinh dự thi với 12 phòng thi. Do đặc thù học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, nên các em được tạo điều kiện ở lại trong khu vực nội trú những ngày thi.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm trường đã hoàn thành. Nhà trường cũng đã thực hiện đúng các quy định về công tác bảo mật lưu trữ đề thi, bảo vệ an toàn phía trong và ngoài địa điểm thi, công tác tập huấn cho cán bộ coi thi được thực hiện nghiêm túc.

Do nhà nội trú, nhà ăn tập thể nằm trong khuôn viên trường, nên để đảm bảo an toàn, khu vực thi đã được chăng dây, ngăn cách kèm biển báo không phận sự miễn vào. Trong thời gian thi, toàn bộ thí sinh, phụ huynh rời khỏi nhà nội trú và có lực lượng công an trực kiểm soát. Sau khi kết thúc buổi thi và điểm thi hoàn thành nhiệm vụ liên quan, thí sinh và phụ huynh mới được quay về khu nội trú.

Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) là một trong những điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất của tỉnh Nghệ An với 887 thí sinh dự thi tại 38 phòng thi. Chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, hiện việc bố trí phòng thi, tập huấn cán bộ coi thi, phân công cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ, y tế đã hoàn tất. Nhà trường cũng đã tổ chức đội tình nguyện để tiếp sức cho các thí sinh dự thi.

Tại huyện Hưng Nguyên, đoàn đã đến kiểm tra thi tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong, nơi có 400 thí sinh dự thi. Các cán bộ công an, giám thị, bảo vệ điểm thi đã có mặt thực hiện nhiệm vụ của mình và chuẩn bị cho buổi làm thủ tục dự thi ngày mai (27/6).

Qua kiểm tra, phòng đựng đề thi, bài thi cũng đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật, an ninh, an toàn theo quy định. Cơ sở vật chất phòng thi đã được rà soát cẩn thận để phục vụ thí sinh dự thi. Bên cạnh đó, điểm thi cũng đã chuẩn bị nhân viên y tế, cơ số thuốc đầy đủ để kịp thời sơ cứu trong trường hợp nếu có sự cố về sức khỏe của thí sinh, giám thị xảy ra.

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị các điểm trường điểm thi và các thành viên cần thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần nêu cao trách nhiệm, không được chủ quan, sơ suất, tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trong những ngày tới, dự kiến thời tiết có thể nắng nóng, vì vậy các điểm thi cần chuẩn bị đủ cơ số thuốc, nước uống cho thí sinh. Về phía các địa phương, cần quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất điện làm ảnh hưởng đến thí sinh trong quá trình làm bài.