Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival: 'Bữa tiệc thanh toán' hấp dẫn giới trẻ

TPO - Năm nay, để góp phần tăng sức hút cho Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival, NAPAS tiếp tục mang đến các hoạt động trải nghiệm công nghệ thanh toán mới như tap to phone, smile to pay... với các tính năng thanh toán thuận tiện, nhanh và an toàn. NAPAS hy vọng, Sóng Festival năm nay thực sự sẽ là một "bữa tiệc thanh toán” hấp dẫn và để lại nhiều ấn tượng cho mọi khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.