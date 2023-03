Ngân hàng SVB sụp đổ ảnh hưởng gì tới Việt Nam?

TPO - Những sự việc đã tác động đến Ngân hàng Thung lũng Silicon và một số ngân hàng khu vực khác của Mỹ không tạo ra rủi ro đáng kể đến khả năng sinh lời hoặc khả năng thanh toán của các ngân hàng tại Việt Nam và thị trường chứng khoán.

Không ảnh hưởng

Sự sụp đổ đột ngột của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) ở Mỹ làm một số nhà đầu tư đặt câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của sự sụp đổ này đối với Việt Nam, liệu các ngân hàng ở Việt Nam có chịu rủi ro tương tự như SVB hay không. Nói về vấn đề này, ông Michael Kokalari - Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital - khẳng định, sự sụp đổ của SVB không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế Việt Nam.

“Chúng tôi nhận thấy những sự việc đã tác động đến SVB và một số ngân hàng khu vực khác của Mỹ không tạo ra rủi ro đáng kể đến khả năng sinh lời hoặc khả năng thanh toán của các ngân hàng tại Việt Nam”, ông Michael Kokalari nhận xét.

Theo ông Michael Kokalari, các khoản lỗ tiềm ẩn trong danh mục đầu tư của SVB cùng với tiền gửi tại ngân hàng giảm đáng kể là những yếu tố chính dẫn đến tình trạng SVB nhanh chóng mất khả năng thanh toán. Các ngân hàng cũng nắm giữ trái phiếu Chính phủ trên bảng cân đối kế toán và giá trái phiếu Chính phủ Việt Nam kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 15% kể từ giữa năm 2021 khi lợi suất tăng.

Tuy nhiên, trái phiếu Chính phủ chỉ chiếm khoảng 6% tổng tài sản của các ngân hàng niêm yết và trái phiếu giữ đến ngày đáo hạn chiếm chưa đến 2% tổng tài sản. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 5 - 10% điển hình của các ngân hàng Mỹ và thấp hơn nhiều so với mức 45% tài sản của SVB.

Ngoài ra, lý do chính khiến SVB sụp đổ là lượng tiền gửi giảm đáng kể, buộc ngân hàng này phải ghi nhận khoản lỗ trên danh mục đầu tư chứng khoán của mình. Tình huống này cũng khó xảy ra ở Việt Nam.

Tương tự, Credit Suisse đang phải đối mặt với các vấn đề thanh khoản nghiêm trọng. Việc này được giải quyết bằng cách Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cung cấp thanh khoản cho ngân hàng này và cũng gây áp lực khiến lãi suất toàn cầu giảm. Điều này mang lại nhiều thanh khoản hơn cho nền kinh tế toàn cầu cũng như gián tiếp mang lại lợi ích cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giúp giảm lãi suất

Ngân hàng Nhà nước đã tăng lãi suất điều hành vào tháng 9 - 10/2022 để hỗ trợ giá trị của đồng VND, đẩy mạnh rút thanh khoản ra khỏi thị trường tiền tệ Việt Nam trong những tuần gần đây bằng cách phát hành Tín phiếu nhằm đảm bảo lãi suất liên ngân hàng bằng VND cao hơn lãi suất USD.

Tuy nhiên, đồng VND đã tăng giá khoảng 1% trong hai tuần qua, trong đó có đợt tăng giá sau khi chính phủ Mỹ hỗ trợ người gửi tiền tại SVB vào cuối tuần trước. Sự tăng giá này, cùng với việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm hơn 100 điểm trong tuần trước đã cho phép Ngân hàng Nhà nước định hướng lãi suất VND thấp hơn.

Một trong những lý do quan trọng nhất mà chuyên gia VinaCapital cho rằng câu chuyện của SVB và Credit Suisse cuối cùng sẽ có lợi cho Việt Nam là vì cả hai đều có khả năng dẫn đến việc VND tăng giá so với USD, do đó sẽ cho phép Ngân hàng Nhà nước tái tích lũy một lượng đáng kể dự trữ ngoại hối trong năm nay. Điều này sẽ bơm thanh khoản bằng VND vào nền kinh tế vì Ngân hàng Nhà nước thường tích lũy dự trữ ngoại hối thông qua các biện pháp can thiệp “không trung hòa” trên thị trường ngoại hối, dẫn đến việc tăng cơ sở tiền tệ của quốc gia.

VinaCapital dự báo, thị trường sẽ khá biến động trong những tuần tới và giá trị USD hiện đang tăng lên nhờ xu hướng mua USD như một loại tiền tệ “trú ẩn an toàn” khi thị trường đang bất ổn. Tuy nhiên, thị trường sẽ lắng xuống khi nhà đầu tư tin tưởng vào quyết tâm của các nhà hoạch định chính sách trong việc ngăn chặn những vấn đề mang tính hệ thống trong ngành ngân hàng.

VinaCapital kỳ vọng sự sụt giảm nhanh chóng của lãi suất ở Mỹ sẽ hỗ trợ cho đồng VND tăng giá, giúp Ngân hàng Nhà nước tích lũy lại dự trữ ngoại hối trong năm nay.