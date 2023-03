Các đại gia ngân hàng Mỹ chung tay cứu First Republic vì sợ hiệu ứng domino

TPO - Ngày 16/3, các ngân hàng lớn nhất của Mỹ ra tay cứu Ngân hàng First Republic, sợ rằng tổ chức tài chính quy mô trung bình này có thể trở thành thất bại tiếp theo sau khi hai ngân hàng đã sụp đổ.

Một liên minh gồm 11 ngân hàng tư nhân Mỹ, trong đó có các tên tuổi Bank of America, Citigroup và JPMorgan Chase, thông báo sẽ gửi 30 tỷ USD vào First Republic.

Bước đi này trở thành một sáng kiến ấn tượng của các ngân hàng lớn nhằm tăng cường sức khoẻ cho hệ thống, sau thất bại của 2 ngân hàng trong tuần trước.

“Hành động của các ngân hàng lớn nhất của Mỹ cho thấy họ tin tưởng vào First Republic và các ngân hàng có quy mô khác nhau. Chúng tôi cùng nhau hành động để tăng cường sức khoẻ và tính thanh khoản của toàn hệ thống, ở nơi cần nhất”, tuyên bố chung khẳng định.

Giá cổ phiếu First Republic hồi phục từ đà giảm để đạt mức tăng 10% trong ngày 16/3.

“Sự hỗ trợ của nhóm ngân hàng lớn rất được chào đón, thể hiện khả năng chống chịu tốt của hệ thống ngân hàng”, lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Dự trữ liên bang, Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang và Văn phòng kiểm soát tiền tệ Mỹ khẳng định trong một tuyên bố chung.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase và Wells Fargo mỗi ngân hàng gửi 5 tỷ USD không bảo hiểm vào First Republic, còn Goldman và Morgan Stanley mỗi bên gửi 2,5 tỷ USD. Một nhóm gồm 5 ngân hàng khác, trong đó có PNC Bank và US Bank, mỗi bên gửi 1 tỷ USD.

Trong một tuyên bố, nhà sáng lập First Republic Jim Herbert và CEO Mike Roffler khẳng định: “Sự hỗ trợ tập thể này tăng cường khả năng thanh khoản của chúng tôi… và lá phiếu tín nhiệm đối với First Republic và toàn bộ hệ thống ngân hàng Mỹ”.

Hành động này diễn ra sau khi Cục Dự trữ liên bang và các cơ quan quản lý khác bảo đảm những người gửi tiền tại 2 ngân hàng Silicon Valley và Signature Bank không mất tiền.

Ngày 16/3, Fed cho biết sẽ cho các ngân hàng Mỹ vay gần 12 tỷ USD trong kế hoạch mới kéo dài 1 năm, nhằm giảm áp lực lên hệ thống tài chính.

Cuộc khủng hoảng ngân hàng đã lan từ Mỹ sang châu Âu, khiến Ngân hàng Trung ương Thuỵ Sĩ phải can thiệp để cứu Credit Suisse.

Bình Giang