Ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh huyền ảo của dải Ngân hà làm say đắm lòng người

TPO - Hãy thắt dây an toàn vì chuyến đi này sẽ đưa bạn từ những sa mạc xa xôi của Socotra, Madagascar, Atacama và Namibia đến những cảnh quan đã mất của Patagonia, Australia và New Zealand, băng qua những sông băng, núi lửa, núi non, bãi biển ngoạn mục trên đường đi và điều đặc biệt, chúng ta sẽ nhìn thấy dải Ngân Hà luôn tỏa sáng lung linh huyền ảo trên bầu trời.

Hãy cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh huyền ảo của 25 bức ảnh đẹp nhất trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia về Dải ngân hà của năm 2023 (Milky Way photographer of the year 2023):

Thanh Huyền