Nga liên tiếp lập kỉ lục số người tử vong do COVID-19

TP - Cơ quan y tế Nga ngày 30/6 cho biết nước này vừa ghi nhận 21.042 ca mắc mới COVID-19, với 669 ca tử vong - mức tăng cao nhất kể từ đầu dịch. Con số này phá kỉ lục của một ngày trước đó với 652 ca tử vong.

Tại thủ đô Mátxcơva, 5.823 ca mắc mới được báo cáo, 117 ca tử vong. St. Petersburg - thành phố lớn thứ hai nước Nga, ghi nhận 1.503 ca mắc mới và 111 trường hợp tử vong.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Nga hiện đã lên tới hơn 135.000 ca, trong khi tổng số ca bệnh là hơn 5,5 triệu ca. Hiện Nga có khoảng 378.992 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị.

Giám đốc Viện nghiên cứu Gamaleia - Alexander Gintsburg ngày 30/6 cho biết khoảng 90% số ca mắc mới COVID-19 được xác định nhiễm biến thể Delta (phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ).

Trước đó, ngày 29/6, cơ quan y tế Nga thông báo nước này đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Delta Plus (đột biến từ biến thể Delta) đầu tiên. Bệnh nhân là một phụ nữ, đang có các triệu chứng nhẹ. Cả biến thể Delta và Delta Plus đều được đánh giá là dễ dàng lây lan hơn so với virus SARS-CoV-2 nguyên bản.

Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cảnh báo những người đã mắc COVID-19 trước đó vẫn có thể bị tái nhiễm với những chủng virus biến thể mới. Trong khi đó Giám đốc Viện Gamaleia khuyến cáo người đã khỏi COVID-19 cần tiếp tục tiêm phòng để duy trì mức độ kháng thể cao.

Sự xuất hiện của các biến thể “siêu lây nhiễm” đã khiến giới chức Nga lo ngại. Người phát ngôn Điện Kremlin thừa nhận nước này sẽ không đạt mục tiêu tiêm chủng cho 60% dân số vào mùa thu năm nay. Theo The Hill, mới chỉ 14% công dân Nga được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19.

“Số người đăng ký tiêm chủng mới bắt đầu tăng trong tuần này. Trước đó, số người đi tiêm chủng còn ít mặc dù nhà nước đã tạo mọi điều kiện thuận lợi”, phát ngôn viên Dmitry Peskov cho biết.

Trả lời trong phiên hỏi đáp trực tiếp ngày 30/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin trong cuộc chiến chống lại COVID-19. “Chúng ta có bốn loại vắc-xin, chúng rất an toàn, hiệu quả. Chỉ bằng cách tiêm vắc-xin, chúng ta mới có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm”, ông Putin nói.

Để tăng tỷ lệ chủng ngừa, giới chức Nga yêu cầu các công ty trong các lĩnh vực như khách sạn, vận tải và giải trí phải đảm bảo 60% nhân viên được tiêm chủng, nếu không sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt rất nặng. Các quy tắc tương tự hiện đã được áp dụng ở những nơi khác, kể cả ở St. Petersburg.