Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp dân

TPO - Đây là một trong những nội dung được Chủ tịch Ủy Ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Kiên Giang kiến nghị tại kỳ HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 24 diễn ra sáng 17/7, ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang đã thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ tỉnh, những vấn đề cử tri quan tâm, đề xuất, kiến nghị của MTTQ tỉnh đối với HĐND, UBND tỉnh.

Ông Lê Thanh Việt nhấn mạnh tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh Kiên Giang tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Tăng trưởng GRDP ước đạt 6,84%, tăng 0,47% so cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xuất khẩu đều tăng khá so cùng kỳ, lĩnh vực du lịch có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trước tình trạng sụt lún cục bộ làm thiệt hại công trình giao thông, nhà ở của người dân huyện U Minh Thượng, giá điện, xăng dầu, gas, giá cả dịch vụ, vật tư nông nghiệp không ổn định, biến động tăng cao đã làm tăng chi phí đầu vào, giá nông sản giảm, khó tiêu thụ làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống của nông dân.

“Tiến độ mua sắm thuốc, vật tư y tế còn chậm, vẫn còn tình trạng thiếu thuốc cục bộ. Tình hình dịch bệnh tuy được kiểm soát nhưng còn xảy ra như bệnh sốt xuất huyết, dịch tay, chân, miệng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tiến độ triển khai các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là các nguồn vốn đầu tư công giải ngân còn chậm”, ông Việt thông tin

Về tình hình an ninh trật tự xã hội, theo ông Việt vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là lừa đảo qua không gian mạng ngày càng tinh vi, băng nhóm hoạt động môi giới đất đai, các tệ nạn xã hội, trộm cắp, tội phạm về ma túy, buôn lậu hàng hoá, đưa người qua biên giới trái phép, vấn đề rác thải, nước thải, nước sinh hoạt, thực phẩm không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm… từ đó làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và đời sống của nhân dân.

UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn, UBND các cấp tăng cường phối hợp, tạo điều kiện cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, chỉ đạo ngành y tế khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, điều trị bệnh tại các Trung tâm y tế huyện, thành phố và Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như an toàn giao thông, ma tuý, môi trường, tham nhũng, mua bán vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới…

Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, có ý kiến đối với 17 hồ sơ dự thảo nghị quyết, 31 báo cáo, trong đó thực hiện quy trình bầu Uỷ viên UBND tỉnh...