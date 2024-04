Nắng nóng xuyên lễ, TPHCM có mưa giải nhiệt khi nào?

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, TPHCM sẽ có mưa về chiều tối ở khoảng 1/3 diện tích khu vực. Do mưa sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt nên cần đề phòng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, lốc, sét trong cơn dông.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm nay (29/4), các tỉnh miền Đông Nam bộ nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Các tỉnh miền Tây Nam bộ nắng nóng duy trì trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, trời ít mưa.

Nhiệt độ cao nhất miền Đông Nam bộ phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, miền Tây Nam Bộ từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại TPHCM, trong 24h qua, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện, cường độ nắng nóng tăng so với 24h trước, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại trạm Tân Sơn Nhất là 38 độ C.

Dự báo trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều khu vực tại TPHCM sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37- 39 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 10h30-16h.

Dự báo từ hai đến ba ngày tới nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra diện rộng và gay gắt. Từ ngày 2/5, cường độ nắng nóng ở khu vực Nam bộ có xu hướng giảm dần.

“Trong 10 ngày tới, thời tiết TPHCM ít mưa, nắng nóng, trưa chiều độ ẩm giảm xuống mức thấp nhất, chỉ từ 40-45%, trời khô nóng khó chịu, cần đề phòng nguy cơ cháy nổ, chập điện. Từ ngày 2/5 trở đi, chiều tối và đêm có nơi có mưa dông ở khoảng 1/3 diện tích khu vực thành phố, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét trong cơn dông” - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, thời kỳ khoảng từ ngày 10-20/5, tại khu vực Nam bộ sẽ có những cơn mưa chuyển mùa, cần đề phòng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, lốc, sét trong cơn mưa dông.