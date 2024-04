Nắng nóng ở Nam bộ khốc liệt hơn trong tháng 4

TPO - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, trong tháng 4, nắng nóng mạnh hơn tháng trước, một vài ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, vào tuần đầu tiên của tháng 4, rãnh áp thấp có trục 25 - 28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, có tâm ở Bắc bộ hoạt động mạnh. Khoảng từ ngày 4/4 - 5/4, rãnh áp thấp cùng với áp thấp nóng phía Tây bị đẩy dịch dần xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường ở phía Bắc.

Dự báo thời điểm này, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây và áp cao cận nhiệt đới ở các tầng trên cao. Áp cao cận có trục đi qua Nam Trung bộ, từ ngày 5/4 nâng trục lên phía Bắc, đi qua trung Trung bộ.

Do vậy, trong tuần đầu tiên của tháng 4, khu vực Nam bộ không mưa và nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tuần giữa của tháng 4, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía áp thấp nóng phía Tây có tâm ở Bắc bộ cùng với sự chi phối của áp cao cận nhiệt đới ở các tầng trên cao, có trục ở khoảng Trung và Nam Trung bộ. Gió yếu, một vài ngày có xu hướng chuyển dần sang hướng Tây Nam.

Do đó, thời điểm tuần giữa tháng 4, Nam Bộ không mưa, ngày nắng nóng. Nửa cuối tuần, khả năng có một vài ngày có mưa trái mùa, xảy ra ở một vài nơi với lượng mưa nhỏ, hầu hết dưới 10mm. Khả năng có nắng nóng gay gắt từ 37 - 38 độ C và trên 38 độ C trong một vài ngày.

Tuần cuối của tháng 4, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía áp thấp nóng phía Tây có tâm ở Bắc bộ cùng với sự chi phối của áp cao cận nhiệt đới ở các tầng trên cao có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và đi qua khu vực Trung bộ.

Dự báo thời tiết Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Một vài ngày có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ C.