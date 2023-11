Thời tiết đáng lưu ý ở Nam Bộ và TPHCM trong tuần tới

TPO - Trong tuần tới, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đến đêm có mưa dông nhiều nơi.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, từ nay đến ngày 20/11, không khí lạnh tăng cường mạnh về phía Nam và khuyếch tán xuống Nam Bộ. Đồng thời, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường sâu hơn xuống phía Nam, đến khoảng ngày 16/11 có thể được tăng cường thêm.

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ trong hôm nay và ngày mai (13/11) có sương mù nhẹ vào sáng sớm, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 14 - 17/11, thời tiết sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Người dân đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 18 - 20/11, TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, sáng sớm có mù nhẹ, phổ biến không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ trung bình dao động từ 27 - 28,5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Tổng lượng mưa tuần phổ biến 20 - 80mm, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Về nguyên nhân sương mù xuất hiện, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan (nguyên Phó trưởng Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) lý giải, thời điểm này TPHCM liên tục có mưa vào chiều tối khiến độ ẩm không khí trên 90%. Ban đêm, nhiệt độ giảm sâu khiến hơi nước ngưng tụ. Từ đêm đến sáng, bụi mịn trong không khí nhiều tạo thành hạt nhân liên kết để hơi nước bám vào, tạo nên sương mù dày đặc những ngày gần đây.

“Sương mù nhiều chứng tỏ chất lượng không khí rất tệ, bụi mịn lơ lửng ở tầng thấp, theo đường thở đi vào cơ thể con người dễ gây viêm phổi, viêm họng”, bà Lan nói và lưu ý người dân cần đeo khẩu trang, kính mát khi di chuyển để bảo vệ sức khoẻ.

Trên các khu vực biển, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong mưa dông.

Về triều cường, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch. Dự báo đỉnh triều cường đợt này có thể xuất hiện vào ngày 13 - 15/1, lúc 4 - 6h và 17 - 19h. Trạm Phú An và Nhà Bè có thể ghi nhận mức nước triều dâng 1,55-1,6 m, xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3 khoảng 0,05 m. Trạm Biên Hòa ghi nhận mức triều 1,9 - 1,95 m, trên báo động 1 khoảng 0,1 - 0,15 m và trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,65 - 1,7 m, trên báo động 3 khoảng từ 0,05 - 0,1 m.