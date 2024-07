Nan giải bài toán thiếu điểm bán nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5

TPO - Theo Petrolimex, doanh nghiệp không thiếu nguồn cung nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5 nhưng chưa thể cung cấp một cách đại trà do nhu cầu ít.

Chia sẻ trong tọa đàm "Thiếu nhiên liệu đạt chuẩn cho ô tô thế hệ mới, hệ lụy và giải pháp" do Báo Giao thông tổ chức sáng 17/7, đại diện của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết sản lượng tiêu thụ nhiên liệu mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) trong thời gian qua chiếm tỷ trọng nhỏ, chỉ đạt 4% tổng mức tiêu thụ xăng dầu trên cả nước.

Đề cập tới thực trạng này, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khẳng định Petrolimex không thiếu nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5 nhưng chưa thể cung cấp một cách đại trà do nhu cầu ít.

Thực tế Petrolimex đã triển khai bán dầu diesel mức 5 từ năm 2018 với số lượng nhiều hơn hiện nay nhưng sau đó nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng chưa cao. Vì vậy, tập đoàn này đã chủ động giảm số cây xăng, giảm sản lượng bán loại nhiên liệu này.

Thống kê cập nhật đến ngày 30/6/2024 cho biết số lượng cây xăng Petrolimex bán nhiên liệu diesel mức 5 là 1.220 cây (chiếm 45% số cây xăng trên toàn quốc của Petrolimex), nếu tính cả số cây xăng thương hiệu nhượng quyền thì tỷ lệ này đạt 28%.

Đối với nhiên liệu xăng mức 5 (RON 95-V), con số này thấp hơn, chỉ đạt 10% số cây xăng. Nhưng so với tỷ lệ bán hiện nay thì nhiên liệu diesel mức 5 bán ra cũng chỉ đạt 16%/tháng.

Mặt khác, việc sử dụng nhiên liệu mức 5 hiện nay chủ yếu là các xe nhập khẩu và xe mới, trong khi các phương tiện cũ chủ yếu sử dụng mức 3. Tuy nhiên, nhiên liệu mức 5 lại có giá bán cao hơn so với mức 3 từ 200 - 500 đồng/l tuỳ từng loại và phụ thuộc vào mức giá thế giới khiến cho nhu cầu sử dụng của khách hàng càng trở nên thấp hơn.

Nhu cầu tiêu thụ thấp dẫn đến lẽ tất yếu rằng các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ ít mặn mà bởi họ phải tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Ở góc độ người dùng, anh Lê Mạnh Linh, chủ sở hữu ô tô động cơ diesel chuẩn Euro 5 cho biết việc có ít cây bán dầu DO 0,001S-V đã gây ra nhiều bất tiện. Anh nhiều lần phải thay đổi lộ trình, đôi khi phải đi thêm cả chục km chỉ để tìm được nơi đổ dầu đạt chuẩn.

Trong một số trường hợp, anh đã phải đổ dầu DO 0,05S do không tìm được nơi bán dầu đạt chuẩn Euro 5. Mặc dù anh Linh cho biết xe chưa gặp trục trặc gì, nhưng vẫn sinh tâm lý bất an do hãng xe đã khuyến cáo nếu đổ dầu không đạt chuẩn thì khi động cơ gặp lỗi có thể bị từ chối bảo hành.

Một người dùng ô tô động cơ diesel Euro 5 khác là anh Nguyễn Đức Phúc Hưng cho biết cũng từng đổ dầu không chuẩn cho xe nhưng không nhiều. Tuy nhiên, mỗi lần bảo dưỡng sau đó lại phải thực hiện các hạng mục liên quan đến vệ sinh động cơ nhiều hơn.

Theo VAMA, hàm lượng lưu huỳnh cao của nhiên liệu dưới chuẩn Euro 5 sẽ gây hao mòn xi-lanh động cơ, hàm lượng nhựa quá cao cũng gây muội bám trên xupap và hệ thống buồng đốt làm giảm hiệu suất của xe. Bên cạnh đó, loại nhiên liệu này còn sẽ làm tăng nguy cơ ung thư phổi, tăng lượng phát thải NOx sẽ làm tăng ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.