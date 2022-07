Nam thanh niên ở Hưng Yên bị cắm chìa khóa vào đầu, đâm xuyên qua hai lớp xương sọ

TPO - Tối ngày 14/7, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam 20 tuổi, quê Hưng Yên, bị cắm chìa khóa vào đầu. Đây là một trường hợp hy hữu.

Bệnh nhân đã được cấp cứu tại tuyến trước và chuyển lên Bệnh viện TWQĐ 108. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, không liệt chi, chìa khóa còn cắm tại vùng chẩm.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy, chìa khóa cắm qua hai lớp xương sọ vùng chẩm tới xoang tĩnh mạch. Bệnh nhân đã được các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh mổ cấp cứu lấy dị vật.

TS.BS Đỗ Khắc Hậu – Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: “Tổn thương trên cắt lớp vi tính nghi ngờ đầu của chìa khóa đã cắm vào trong màng não, xoang tĩnh mạch nên việc xử lý phải rất cẩn trọng đề phòng trường hợp tổn thương vào xoang gây mất máu cấp tính.

Do vậy chúng tôi đã mở rộng vết thương quanh chìa khóa, sau đó lấy chìa khóa, cầm máu. May mắn cho bệnh nhân là đầu chìa khóa mới đè đẩy vào xoang tĩnh mạch chứ chưa gây thủng xoang. Nếu dị vật vào sâu hơn thì sẽ tổn thương xoang tĩnh mạch, nhu mô não và nguy hiểm đến tính mạng.”

Sau mổ, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, không có diễn biến bất thường.

TS. Đỗ Khắc Hậu khuyến cáo thêm: Dù bị chìa khóa đâm vào đầu nhưng may mắn dị vật chưa gây tổn thương não và được cấp cứu kịp thời. Để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra với các tình huống tương tự như trên, khi bị vết thương do vật sắc nhọn đâm vào (dao, chìa khóa,…), người sơ cứu hoặc bệnh nhân tuyệt đối không được rút dị vật ra ngay vì có thể khiến tổn thương, chảy máu ồ ạt, không kiểm soát được dẫn đến tử vong. Cần cố định dị vật đồng thời cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời.