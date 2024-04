Nam diễn viên dương tính với 7 loại chất cấm ra tòa

TPO - Trong phiên tòa xét xử lần thứ tư, Yoo Ah In phủ nhận cáo buộc hướng dẫn người khác dùng cần sa trong chuyến du lịch đến Mỹ vào tháng 1/2023.

Theo Chosun,Tòa án Trung tâm Seoul tổ chức phiên tòa xét xử lần thứ tư đối với Yoo Ah In, người bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy, sử dụng cần sa và trái phép.

Tại phòng hình sự số 25, A (stylist, YouTuber) xuất hiện với tư cách nhân chứng. A khai rằng anh bị Yoo Ah In ép hút cần sa trong chuyến du lịch Mỹ hồi tháng 1/2023.

"Yoo Ah In và những người khác ngồi thành vòng tròn, thay phiên dùng cần sa. Khi đến lượt tôi, anh ấy hỏi tôi dùng thử chưa, tôi từ chối nhưng anh ấy tiếp tục mời", A nói.

Trước tòa, Yoo Ah In phủ nhận mọi cáo buộc của A. Anh cũng khẳng định không gửi bất cứ tin nhắn nào cho A. "Tôi không gửi tin nhắn gì cả. Tôi cũng không xóa tin nhắn", nam diễn viên nói.

Yoo Ah In bị cáo buộc sử dụng thuốc giảm đau gần 200 lần từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022 với hình thức kê đơn. Nam diễn viên thường xuyên dùng loại thuốc an thần có thể gây nghiện, từ propofol đến midazolam, ketamine và remimazolam.

Phía công tố còn cáo buộc Yoo Ah In mua trái phép 1.100 viên thuốc an thần dưới danh nghĩa người khác từ 5/2021-8/2022. Tuy phủ nhận cáo buộc ép người khác dùng chất cấm, Yoo Ah In thừa nhận việc sử dụng cần sa và propofol.

Công tố viên yêu cầu tòa án bắt khẩn Yoo Ah In hồi tháng 9/2023 sau cáo buộc sử dụng ma túy. YTN News đưa tin cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc Yoo Ah In dương tính với 7 loại chất cấm, trong khi trước đó nam diễn viên khai nhận chỉ dùng cần sa.

Trong phiên tòa hồi tháng 9/2023, Yoo Ah In giữ thái độ bình thản. Khi bước ra khỏi tòa án, nam diễn viên nói: "Tôi sẽ trung thực trong quá trình điều tra. Tôi hối hận. Tôi tôn trọng quyết định của tòa án. Xin cảm ơn".

Khi bước ra khỏi tòa, Yoo Ah In bị vung tiền vào mặt. Nhiều người chỉ trích nam diễn viên, cho rằng: "Lấy tiền này vào tù mà dùng", "Không có tư cách diễn viên"...