Nam Bộ tiếp tục có mưa dông nhiều ngày

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 29/9 đến ngày 7/10, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to vào thời điểm chiều và tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/9), khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 29/9 đến ngày 7/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to vào thời điểm chiều và tối.

Ngoài ra, hiện nay (28/9) ở khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông. Ở trạm đảo Phú Quý có gió Tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, ngày và đêm 28/9, ở khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày và đêm 28/9, ở vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 2-3,5m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong bản tin cảnh báo mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam Bộ phát vào sáng 28/9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đã và đang phát triển gây mưa dông cho một số nơi trên khu vực sau: Kiên Giang (Giồng Riềng, Tân Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, TP Hà Tiên, Giang Thành), Cần Thơ (Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh,), An Giang (Thoại Sơn, Tri Tôn, TP Long Xuyên, Châu Thành, Chợ Mới, Tịnh Biên, Châu Phú, Phú Tân, TP Châu Đốc, An Phú), Đồng Tháp (Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình), Bình Phước (Bù Đăng, Bù Gia Mập). Trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên. Sau đó, mây dông tiếp tục phát triển và mở rộng sang gây mưa dông cho các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 25 mm, trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17 m/s).