Mưa lớn ở Nam bộ, đề phòng thời tiết cực đoan và ngập úng

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 26 đến hết ngày 27/9, khu vực Nam bộ có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch.

Ngày 26/9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong 24h qua, khu vực Nam bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 1h ngày 25/9 đến 1h ngày 26/9 ở Vĩnh Hoà Hưng (Kiên Giang): 78.4 mm, U Minh (Cà Mau): 81.6 mm, Bù Đăng (Bình Phước): 67.4 mm, Gò Quao (Kiên Giang): 62.4 mm,...

Dự báo từ ngày 26 đến hết ngày 27/9, khu vực Nam bộ có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch.

Chi tiết dự báo tổng lượng mưa cụ thể như sau:

Ngoài ra, cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, thời tiết Nam bộ hôm nay (26/9) nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, ngày có lúc hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thời tiết TPHCM hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, ở trạm đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cù Lao Chàm gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Đảo Bạch Long Vỹ và Lý Sơn có gió giật mạnh cấp 7; Phú Quý có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; Phú Quốc có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; Huyền Trân có gió giật mạnh cấp 9.

Dự báo ngày và đêm 26/9, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7 - 8, độ cao sóng từ 2 - 4 m, biển động.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/9 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 27/9, khu vực phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 2 - 3m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.