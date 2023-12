Năm 2024 - Năm của niềm tin và hy vọng

Hàng ngàn du khách đã đổ về phố cổ Hội An chờ đón giao thừa chào đón năm mới 2024.

Ngoài Lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng “Món ngon xứ Quảng”, chương trình dạ hội “Hội An chào năm mới 2024”; “Hội An Youth - Coutdown Party 2024” diễn ra tối nay với nhiều tiết mục nhảy Flashmob, dân vũ, khiêu vũ; công bố các tác phẩm Cuộc thi sáng tạo video trên nền tảng TikTok; trình diễn âm nhạc điện tử… tại công viên Hội An thu hút rất đông du khách. (PV Hoài Văn thông tin)