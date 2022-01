Mỹ phủ nhận đứng sau các cuộc biểu tình bạo lực ở Kazakhstan

TPO - Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc từ Nga, rằng Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình bạo lực làm rung chuyển Kazakhstan.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 5/1, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình ở Kazakhstan, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

“Có một số cáo buộc từ Nga, rằng Mỹ đứng đằng sau việc này. Tôi khẳng định đây là thông tin sai sự thật”, bà Psaki nói, nhưng không tiết lộ ai là người đã đưa ra cáo buộc trên.

Trước đó, Điện Kremlin đã cảnh báo các quốc gia khác không nên can thiệp vào tình hình ở Kazakhstan vì quốc gia Trung Á này có thể tự giải quyết các vấn đề của mình. Bộ Ngoại giao Nga cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ tình hình và kêu gọi giải pháp hoà bình. Cả hai tuyên bố trên đều không đề cập đến Mỹ.

Cuối ngày 5/1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev gửi yêu cầu hỗ trợ tới Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO, gồm 5 nước thành viên Liên Xô cũ) do Nga đứng đầu. Ông Tokayev nói rằng “những kẻ khủng bố được huấn luyện ở nước ngoài” đang tấn công các cơ sở chiến lược. Chính phủ Kazakhstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Các cuộc biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu ở Kazakhstan bùng phát hôm 2/1 và nhanh chóng leo thang thành bạo lực. Những người biểu tình quá khích đã đốt xe cảnh sát, xông vào các toà nhà chính phủ và chiếm giữ sân bay quốc tế ở Almaty.

Chính biến Kazakhstan xảy ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán an ninh cấp cao giữa Nga với Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu vào các ngày 10, 12 và 13/1.

Mỹ cáo buộc Mátxcơva đang tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh châu Âu, và khẳng định nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chống lại sự uy hiếp của Nga. Trong khi đó, phía Nga đang tìm kiếm một hiệp ước an ninh với khối quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu để đảm bảo khối này không mở rộng về phía Đông.

Minh Hạnh