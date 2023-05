Mỹ bình luận về việc Anh gửi tên lửa tầm bắn 250 km cho Ukraine

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/5 giải thích lý do Washington chưa “nối gót” Anh trong việc cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine một phần do lo ngại về đào tạo và bảo trì.

Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Anh xác nhận nước này đang cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa hơn 250 km.

“Các quốc gia khác nhau sẽ làm những việc khác nhau, tùy thuộc vào năng lực của chính họ”, ông Blinken nói với PBS NewsHour, đồng thời cho biết Mỹ đã “cung cấp một số thứ đặc biệt cho Ukraine thông qua quá trình này.”

Ông giải thích rằng “vấn đề không chỉ nằm ở hệ thống vũ khí”. “Đó còn là vấn đề về huấn luyện, vì bạn có thể cung cấp cho ai đó một hệ thống vũ khí tuyệt vời, nhưng nếu họ không biết cách sử dụng thì nó sẽ không thực sự hiệu quả. Đó cũng là vấn đề về bảo trì, vì nếu họ không biết cách bảo trì thì các vũ khí sẽ hỏng chỉ sau bảy ngày.”

Ông Blinken lưu ý rằng Mỹ và các đồng minh đang “làm việc từng ngày theo đúng nghĩa đen” với Kiev. “Nếu thiếu thốn, họ sẽ cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục vấn đề.”

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố hôm thứ Năm rằng tên lửa Storm Shadow sẽ “cho phép Ukraine đẩy lùi các lực lượng Nga đóng trên lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine”.

Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển, thường được phóng từ trên không. Tên lửa có tầm bắn hơn 250 km, chỉ kém một chút so với tầm bắn của hệ thống tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất mà Ukraine đã yêu cầu từ lâu.

Vào tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley cho biết Washington sẽ không gửi tên lửa ATACMS (với tầm bắn lên đến 300 km) cho Ukraine vì động thái này sẽ làm giảm nguồn dự trữ của Lầu Năm Góc.

Bình luận về động thái mới nhất của Anh, người phát ngôn Điện Kremlin ngày 11/5 cho biết Nga coi việc này là “khá tiêu cực”. "Điều đó sẽ đòi hỏi một phản ứng thích hợp từ quân đội của chúng tôi, những người chắc chắn sẽ đưa ra các quyết định cần thiết về mặt quân sự," ông Peskov nói.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng tên lửa này là “một yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự từ góc độ tầm bắn”, mang lại cho Ukraine khả năng mà nước này đã yêu cầu từ lâu. Như CNN đưa tin, hiện tầm bắn tối đa mà Ukraine đạt được nhờ vũ khí do Mỹ cung cấp là khoảng 80 km.

Đây không phải là lần đầu tiên Anh đi xa hơn Mỹ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. London là đồng minh đầu tiên tuyên bố gửi xe tăng hiện đại của phương Tây tới Ukraine vào tháng 1, cam kết cung cấp 14 xe tăng Challenge 2 trước khi Mỹ tuyên bố sẽ gửi xe tăng M-1 Abrams ngay sau đó.

