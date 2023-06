Mức lỗ của Tập đoàn Hoà Bình tăng hơn 2 lần sau kiểm toán

TPO - Sau nhiều lần lỡ hẹn, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) cho biết đã có trong tay báo cáo tài chính kiểm toán 2022. Sau kiểm toán, số lỗ của HBC tăng gấp hơn 2 lần.

Tại tờ trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) cho biết, doanh nghiệp đã có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Số liệu sau kiểm toán có biến động mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần HBC 14.149 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với trước kiểm toán và tăng 25% so với năm 2021. Tuy nhiên, lỗ ròng tăng gấp 2,27 lần lên 2.594 tỷ đồng so với mức 1.138 tỷ đồng ở báo cáo tự lập.

Tổng tài sản giảm 1.353 tỷ đồng so với trước kiểm toán về mức 15.573 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu cũng giảm 1.447 tỷ đồng xuống còn 1.196 tỷ đồng, tương ứng giảm 70,5% so với năm 2021.

Sang năm nay, HBC lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 7.500 tỷ đồng, giảm 47% so với thực hiện năm 2022. Doanh nghiệp kỳ vọng thoát lỗ với lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng.

Như vậy, sau nhiều lần lỡ hẹn, HBC đã hoàn thiện báo cáo kiểm toán. Vì chậm nộp báo cáo tài chính 2022 kiểm toán quá 45 ngày, vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã chuyển cổ phiếu HBC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch. HBC chỉ được giao dịch phiên chiều của từ ngày 23/5.

Cổ phiếu HBC tiếp tục được theo dõi ở diện kiểm soát do chậm nộp BCTC năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (năm 2021 và năm 2022).

Trước thềm đại hội cổ đông thường niên, Chủ tịch HBC Lê Viết Hải với danh nghĩa cổ đông lớn có tỷ lệ sở hữu 17.14% đề cử ông Mai Hữu Thung và ông Lê Văn Nam vào Hội đồng quản trị HBC nhiệm kỳ 2022-2024.,Ông Thung hiện đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Thành Ngân đồng thời là thành viên ban Kiểm soát CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (UPCoM: TV1). Ông hiện đang sở hữu 205 nghìn cổ phiếu TV1 (0,77%).

Ông Lê Văn Nam vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HBC đầu tháng 6 năm nay. Trước đó, vị trí Tổng Giám đốc đã bị bỏ trống từ tháng 7/2022, sau khi con trai ông Lê Viết Hải là Lê Viết Hiếu từ nhiệm. Ông Nam từng có khoảng thời gian làm Giám đốc dự án ở nhiều công trình của HBC như Vincom Tower, Sunrise Tower, Era Town và các công trình quản lý thi công tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tân Tổng Giám đốc Lê Văn Nam vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HBC với mục đích đầu tư dài hạn. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 20/6 đến 19/7. Nếu thành công, ông Nam sẽ tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 30.010 cổ phiếu lên hơn 1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,38% vốn tại HBC.