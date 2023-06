Lãi suất liên tục giảm, tiền có đổ vào chứng khoán?

TPO - Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài hơn 100 km, đi qua địa phận các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận. Việc đưa vào sử dụng đoạn cao tốc này tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, mở rộng hoạt động kinh tế, liên kết vùng, giảm tải cho quốc lộ 1, nâng cao năng lực vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.

TPO - Trong tuần qua, Công an tỉnh Bắc Kạn và Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.