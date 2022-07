Mưa mở rộng ra miền Bắc, dự báo kéo dài

TPO - Dù ít khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp trên Biển Đông nối với dải hội tụ nhiệt đới qua miền Trung vẫn gây mưa diện rộng. Từ chiều nay (11/7), mưa mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ, dự báo kéo dài.

Chiều nay (11/7), vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 108,5-109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình – Đà Nẵng. Dù ít khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới song do nằm gần bờ, lại nối với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nên vẫn gây mưa trên diện rất rộng.

Sáng nay, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong đó, trọng tâm mưa là hai tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi trên 80mm như Yên Mỹ (Thanh Hóa) 200.6mm, Thăng Thọ (Thanh Hóa) 150mm, Hoàng Mai (Nghệ An) 81.6mm.

Dự báo từ chiều tối nay (11/7) đến ngày mai (12/7), khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Thủ đô Hà Nội từ chiều tối nay (11/7) đến ngày mai (12/7), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận, do ảnh hưởng của thời tiết rất xấu trên nhiều vùng biển nên tàu thuyền, lồng bè ven biển các tỉnh trên có nguy cơ chịu tác động của mưa dông và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn cho thấy, khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 13-15/7 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ 13-16/7 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên từ tối nay (11/7) đến ngày mai (12/7) tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Từ ngày 13/7, mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Riêng tại đồng bằng sông Cửu Long, mực nước ven biển đang có xu thế tăng. Dự báo thủy triều cao nhất diễn ra vào các ngày 13-15/7. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, độ cao sóng tại vùng biển này dao động trong khoảng 2- 3m, biển động. Thủy triều cao kết hợp với sóng lớn và nước dâng do gió mạnh nên nguy cơ cao xảy ra sạt lở bờ biển và ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.