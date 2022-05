Mưa lũ bất thường ở Bắc Giang, hai nhà bị sập, 50 hộ phải di dời

TPO - Đêm 9/5 và sáng 10/5, trời mưa to bất thường khiến nhiều xã ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bị ngập lụt và chia cách. Cơ quan chức năng huyện Lục Ngạn di dời 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn cho biết, từ đêm 9/5 đến sáng 10/5, tại địa bàn huyện Lục Ngạn có mưa to kéo dài, đồng thời nước lũ ở tỉnh Lạng Sơn đổ về khiến nhiều xã ở huyện Lục Ngạn bị ngập lụt. Ước tính có khoảng 10 xã bị ngập và chia cắt, trong đó một số xã ngập sâu như Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Minh, Phong Vân…

Hiện nay, mưa to đã dứt, nhưng nhiều xã ở huyện Lục Ngạn vẫn bị chia cắt bởi nước lũ. Nhiều xã ngập lụt bị mất điện. Ước tính ban đầu có khoảng 300 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập. Hiện chưa có thiệt hại về người. Các xã và huyện Lục Ngạn đang thống kê thiệt hại về tài sản.

“Đây là đợt mưa to bất thường mà nhiều năm chưa thấy ở địa huyện Lục Ngạn. Hiện cơ quan chức năng huyện Lục Ngạn đang huy động mọi lực lượng để hỗ trợ bà con các xã bị ngập lụt”, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn cho hay.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển thông thôn huyện Lục Ngạn, huyện Lục Ngạn huy động lực lượng tại các xã bị ngập lụt kết hợp cơ quan chức năng của huyện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ. Xã ít có từ 50 - 70 người, xã nhiều có hơn 100 người, giúp bà con chuyển tài sản. Hiện có 50 hộ được cơ quan chức năng huyện Lục Ngạn di dời khỏi nhà bị ngập lụt đến vị trí an toàn.

"Sau khi nước rút, chúng tôi thống kê thiệt hại. Tùy từng vào từng mức độ thiệt hại, chúng tôi đề xuất chính sách hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ bất thường này. Hiện có 2 hộ bị sập nhà do mưa lũ", lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn cho biết.

Ông Nguyễn Văn Duân, Trưởng công an huyện Lục Ngạn cho hay, từ sáng sớm 10/5, Công an huyện Lục Ngạn huy động hơn 100 chiến sĩ và phương tiện giúp bà con ở các xã bị ngập lụt vận chuyển đồ đạc và di dời người đến nơi an toàn.

Ông Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết thêm, ông đang ở xã Cấm Sơn để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lụt và hỗ trợ người dân di dời tài sản. Hiện xã Cấm Sơn vẫn bị chia cắt, không thể đi ra bên ngoài.